Kruunuvuoren siltahankkeen rahat voisi käyttää hyödyllisemmin.

Markus Lång kirjoitti osuvan mielipiteen Kruunuvuoren siltahankkeen järjettömyydestä (HS 25.5.). Hankkeella on koko kestonsa ajan ollut epäilijöitä, mutta julkisuudessa he eivät ole saaneet näkyvyyttä. Kaupungin puolelta medialle tarjottu informaatio kuvaa hankkeen jo varmaksi, vaikka todellinen kustannusarvio on vielä tuntematon ja hyväksyminen edellyttää kaupunginvaltuuston päätöstä. Mikäli päätös tulisi, riski kustannusten ylityksistä säilyy koko rakennusajan ja ylläpidon osalta pysyvästi.

Idea Kruunusilloista oli alun perinkin uhkarohkea siltojen pituuden ja teknisen vaativuuden vuoksi, mutta epärealistiseksi se kävi viimeistään, kun sillan käyttäjistä rajattiin pois bussi-, henkilö-, hoiva- ja jakeluautoliikenne.

Kruunusillat ei ole vain huono taloudellinen investointi, vaan se myös vahingoittaa Helsingin merellistä ympäristöä. Korkeasaaren pohjoinen luonnonranta betonoidaan ja eläinten rauha poistuu. Mustikkamaan näkymät Helsinkiin ja Suomenlinnaan särkyvät. Myöskään Kalasataman maan tasosta ei enää tunnista Unescon maailmanperintäkohteen merialueen ainutlaatuisuutta. Vesillä liikkuvien huoli on se, mihin siltojen alituskorkeudet asettuvat. Kokonaisuuteen liittyvän Näkinsillan osalta on jo julkistettu 3,1 metrin alituskorkeus. Kysyin kaupungin infotilaisuudessa, miten siinä on huomioitu kaupungin suunnitteluvaatimus varautua kolmen metrin merenpinnan nousuun. Vastaus oli: mahdollinen merenpinnan nousu on suunnittelussa huomioitu. Jos ilmastomuutos on karuinta totta, turvataanko siis alitus lopulta vain sorsille?

Kannatan lämpimästi Markus Långin mainitsemaa sähkölauttaliikennettä sekä Kruunuvuorenrantaan että laajemminkin ainutlaatuisen merellisen Helsingin avaamiseen asukkaille ja turisteille. Meri ja esteetön pääsy vesitse Eteläsatamasta kaupungin eri osiin, kuten jäljellä oleviin ja entisiin saariin, on avainsana myös Helsingin keskustan elävöittämiseen, kuten jo Helsingin vaakunaa suunniteltaessa oivallettiin.

Kruunusiltojen hylkääminen vapauttaa niin paljon rahaa, että on mahdollista priorisoida aktiiviseen suunnitteluun Helsingin tuoreen maanalaisen yleiskaavan sisältämä ”kantakaupungin poikittainen pikaraitiotunneli”, joka aikanaan tarjoaa Kruunuvuorenrannan asukkaille kestävän elinkaarikustannuksen ja toimintavarmuuden myös myrskysäässä ja joka ei kiskogiljotiinina valtaa vaan vapauttaa niukkaa katutilaa Helsingin keskustassa.

Heikki Ala-Seppälä

kauppatieteiden maisteri, Helsinki