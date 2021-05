Kesämajat ovat ympäristöystävällisiä ja alueet yhteisöllisiä.

Harva tulee ajatelleeksi, kuinka iso mökkipaikkakunta Helsinki on. Kaupungissamme on toistakymmentä kesämaja- ja siirtolapuutarha-aluetta, jotka tarjoavat helsinkiläisille yleensä juuri kesämökkejä.

Kivinokassa on harjoitettu kesämajatoimintaa pian sata vuotta, ja alueella on nykyisin lähes 600 kesämajaa. Kesämajojen kysyntä on selvässä kasvussa: viime vuonna mökkikauppoja tehtiin 55 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Tänä keväänä kasvu on vain jatkunut.

Kysyntä näkyy myös siinä, että nykyään ilmoitustaululla on enemmän ostajien viestejä kuin myynti-ilmoituksia. Mökkikauppoja tehtäisiin todennäköisesti nykyistä enemmän, jos halukkaita myyjiä olisi enemmän.

Kesämajaperinne voi siis hyvin myös 2020-luvulla, kun yhä useamman mökin omistajaksi tulee helsinkiläinen lapsiperhe. Tätä toimintaa tulisi vaalia monestakin syystä.

Kesämajat ovat erittäin ympäristöystävällisiä. Kauko- tai sähkölämmitystä ei ole, käyttösähkö tulee aurinkopaneeleista ja kesämajojen pinta-ala on vain hieman yli kymmenen neliötä. Tämä on tärkeää aikana, jolloin yleisesti kesämökit lähenevät varustukseltaan ja energiankulutukseltaan tavallista omakotitaloa. Kesämajat sijaitsevat myös lähellä kotia, jolloin autoilijoillekaan ei kerry paljon ajokilometrejä.

Kesämaja-alueet ovat myös hyvin yhteisöllisiä paikkoja. Kun omia pihoja ei ole ja mökit sijaitsevat lähekkäin, yhteiselo on luontevaa. Lisäksi kesämajat ovat pienituloisille tapa toteuttaa oma mökkiunelma.

Siksi ehdotan, että Helsingin kaupunki selvittäisi, voisiko Östersundomiin kaavoittaa uuden kesämaja-alueen. Östersundomin yleiskaava kaatui korkeimmassa hallinto-oikeudessa, joten tähän olisi nyt luonteva hetki.

Yksi mahdollinen paikka voisi olla Ultuna, jonka käyttöä esimerkiksi leirintäalueena on jo alustavasti tutkittu. Östersundomin mökkialue voisikin olla uudenlainen hybridi, jossa yhdistyisi erilaisia mökkeilytapoja sekä majoituspalveluita. Sinne voisi harkita myös vuokrattavien kesämajojen aluetta.

Antti Möller

puheenjohtaja, Kivinokkalaiset ry

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.