On asioita, joista riittää puheenaihetta vuodesta vuoteen. Yksi tällainen aihe on parveketupakointi, joka jakaa mielipiteitä puolesta ja vastaan. On kummallista, että tähän asiaan ei saada mitään yhtenäistä lakiin perustuvaa toimintatapaa. Esimerkiksi Helsingissä on taloyhtiöitä, joiden hallitus on fiksusti päättänyt yhtiökokouksen pohjalta, että tupakointi ei ole sallittua parvekkeella.

Kerrostaloissa asuu paljon niitä, jotka eivät pääse nauttimaan puhtaasta ilmasta asunnossaan vaan joutuvat haistelemaan tupakankäryä. Olen täysin vakuuttunut, että viisas, asukkaidensa viihtyisyyttä ajatteleva taloyhtiö kieltää parveketupakoinnin.

Kai Rantalainen

Helsinki

