Vastuu väkivallasta on aina tekijällä.

Viime aikoina tiedotusvälineissä keskustelua on herättänyt sovittelukäytäntö lähisuhdeväkivaltatapauksissa.

Olen kokenut pitkään lähisuhdeväkivaltaa ja pidän sovitteluprosessia uudelleentraumatisoivana sekä nöyryyttävänä.

Sovittelun ajatus perustuu tasapuoliseen dialogiin, mutta kuten Naisten linjan viestinnän suunnittelija Ada Kairavuori kirjoitti (HS Mielipide 27.5.), normaalin vuorovaikutuksen lainalaisuudet eivät päde väkivaltaisessa suhteessa.

Sovittelutilanteessa vastuu väkivallasta jaetaan ikään kuin tasan osapuolten kesken. Väkivallan jatkuessa sovittelun jälkeen – kuten omalla kohdallani kävi – luottamus oikeuden toteutumiseen katoaa ja häpeäntunne lisääntyy.

Epäluottamusta oikeusjärjestelmään lisää myös se, että seuraavan pahoinpitelyn jälkeen uhrille ollaan jälleen tarjoamassa sovittelua. Näin kävi myös minulle. Poliisin, sosiaalityöntekijöiden ja käräjäoikeudessa työskentelevien tulisi saada lisää koulutusta lähisuhdeväkivallasta ilmiönä sekä ymmärtää lähisuhdeväkivaltaan liittyvä valta-asetelma.

Ajatus sovittelusta on kaunis, mutta kun kyseessä on lähisuhdeväkivalta, sovinnolle ei ole edellytyksiä. Vastuu väkivallasta on aina tekijällä. Ihmisoikeuksista ei kenenkään pidä sovitella.

Sovitteluun osallistunut

