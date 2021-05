Saimaannorppia häiritään nyt paikoissa, joissa niiden pitäisi saada olla rauhassa.

Tämän kevään ja juuri päättymässä oleva saimaannorpan karvanvaihtokauden ongelma on ollut lisääntynyt norppien häirintä lepokivillä.

Tämän häirinnän takia muun muassa ympäristöjärjestö WWF sulki Norppalive-lähetyksensä ennenaikaisesti ja tiedotti siitä laajalti sekä pahoitteli lisääntynyttä uteliaisuutta ja kuvausaktiivisuutta. Tämä sai laajaa julkisuutta. Olen itsekin havainnut tämän kevään aikana, kuinka kuvausveneiden määrä norppakivillä on lisääntynyt.

Perustuslain mukaan meillä kaikilla on vapaus liikkua maassa ja vesillä, joten mitään laitonta tässä ei ole. Kuitenkin luonnonsuojelulaki kieltää norppien lepopaikkojen häirinnän. Lakia ei kukaan valvo.

Moraali on eri juttu. Mielestäni tämä on nyt ympäristöjärjestöjen itse itselleen – ja ennen muuta saimaannorpille aiheuttama ongelma.

Perustelen näkemystäni. Sekä WWF että Luonnonsuojeluliitto ovat alkaneet järjestää eri puolilla Saimaata niin kutsuttuja norppasafareita, joilla ihmisiä kuljetetaan rahaa vastaan laumoittain paikoille, joissa voi nähdä saimaannorppia.

Julkisuuslain mukaan nämä uhanalaisen saimaannorpan pesäpaikat sekä niin sanotut lepokivet ja niiden sijainnit ovat kuitenkin ”ei julkista” tietoa.

Olen ollut mukana saimaannorpan suojelutyössä jo useita vuosikymmeniä, enkä edes muista, kuinka kauan sitten allekirjoitin asiakirjan, jossa lupasin pitää norpan pesäpaikka- ja lepopaikkatiedot salassa. Lupaukseni on pitänyt.

Noin kymmenen vuotta sitten minua pyydettiin oppaaksi norpparisteilyille, joilla olisin näyttänyt maksaville asiakkaille, mistä norppia voi löytää. Kieltäydyin, koska olin sitoutunut pitämään tarkat paikkatietoni salassa. Nyt kuitenkin jotkut muut suojelutyössä mukana olleet ovat lähteneet mukaan tähän norpparisteilybisnekseen.

Tämä norpparisteilysysteemi on siis levittänyt salassa pidettävät tai ainakin ”ei julkiset” tiedot saimaannorppien lepokivistä kymmenille, mahdollisesti sadoille ulkopuolisille. Siksi saimaannorppia häiritään nyt paikoissa, joissa niiden pitäisi saada olla rauhassa.

Tänä keväänä lähteneitä risteilyjä on seurannut jopa viiden venekunnan saattue, joka on eurosenttiäkään tiedoista maksamatta saanut tietää, missä norpparisteilijät pysähtyvät ja mihin suuntaan he kiikaroivat. Tämän jälkeen kukaan ei kontrolloi, kuka tunkee norppien lepokiville.

Nyt olisi aika miettiä, mikä on todellista norpansuojelua ja mikä suojelujärjestöjen ahnetta rahankeruuta. Olisiko luonnonsuojelujärjestöjen aika katsoa peiliin? Kumpi on tärkeämpää, kerätä rahaa järjestölle vai suojella uhanalaista eläintä? Raha vai moraali?

Harri Ekholm

norppavapaaehtoinen vuodesta 1984, Lappeenranta

