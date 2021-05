Euroopan unionia on ollut liiankin helppoa syyttää rokotus­ongelmista

Euroopan komission rokotusstrategia saattoi olla onnistuneempi kuin aluksi arveltiin.

Vielä alkuvuodesta Euroopan unionia syytettiin julkisuudessa täydestä rokotus­fiaskosta. Britannia, Yhdysvallat ja Israel rokottivat kansalaisiaan nopeasti. EU:ssa korona­rokotteiden hyväksyntä ja jakelu oli hitaampaa kuin verrokki­maissa, ja tuotanto tökki.

Nyt voi sanoa, että EU on ehkä onnistunut strategiassaan paremmin kuin alun perin näytti. Kyse on siitä, kuinka pitkälle tulevaisuuteen korona­virus­pandemiaa katsoo.

Britannia selätti yhden variantin pitkälti Astra Zenecan rokotteella. Nyt Euroopan komissio taistelee oikeudessa lääke­valmistajaa vastaan. EU-sopimus jätti liikaa tulkinnan­varaa, ja yritys priorisoi Britanniaa.

EU:n rokotestrategian kulmakivi oli, että sopimuksia tehtiin monesta potentiaalisesta rokotteesta ja tekniikasta. Samalla haluttiin tukea rokote­valmistusta Euroopassa.

Ketterämmillä sopimuksilla ja suuremmilla raha­summilla EU olisi voinut kiilata väliin paremmin. Komissio halusi kuitenkin varmistaa laajemman jalansijan. Hitaus maksoi keväällä ihmis­henkiä.

Nyt EU kirii rokotuksissa kovaa vauhtia. Samaan aikaan osa EU-maista on voinut sopeuttaa rokotuksia. Esimerkiksi Astra Zenecan rokotusten ikärajaa on voitu punnita suhteessa vallitsevaan tauti­tilanteeseen ja riskeihin. Jos tarjolla olisi vain yhtä rokotetta, valintaa ei olisi voitu tehdä.

Pandemia ei ole ohi nyt eikä syksyllä, jolloin ratkaiseva asia ovat variantit. Tauti tulee kiertämään eri muodoissaan vielä pitkään.

On totta, että osa EU-maista tai jotkin maaryhmät olisivat voineet saada nopeammat ja paremmat sopimukset ensimmäisessä vaiheessa käytetyistä rokotteista. Mutta entä kolmas tai neljäs rokotuskierros? Kuinka paljon muskeleita yksittäisillä mailla olisi ollut jatkaa kilpailua rokotteista myös jatkossa?

Uusissa sopimuksissa komissio on painottanut muuntautuvuutta. Uusi sopimus on jo solmittu lähivuosiksi 1,8 miljardista Pfizerin ja Biontechin rokotteesta.

Britannialta ja Yhdysvalloilta ei ole liiennyt rokotteita rajojen ulkopuolelle. EU:sta on viety ulos noin 200 miljoonaa rokotetta, ja EU-kansalaisiin on pistetty 245 miljoonaa rokotetta. Satojatuhansia Astra Zenecan rokotteita on jäänyt EU-maiden jääkaappeihin tyhjän pantiksi.

EU:n rokotestrategian todellinen menestys punnitaan syksyllä. Tehoste­rokotusten lisäksi onnistumiseen vaikuttaa, kuinka hyvin olemme auttaneet ympärillä olevia.

Kirjoittaja on HS:n Brysselin-kirjeenvaihtaja.