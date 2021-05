Rakenteilla oleva Hernesaari on todellisessa pulassa

Eiranrannan liikenneympyrä on vaarallinen pyöräilijöille ja kävelijöille.

Hernesaarta on suunniteltu noin 16–17 vuotta, ja nyt se rakentuu lähes kokonaan täyttömaalle 7 600:lle asukkaalle asunnoksi ja 4 000:lle työntekijälle työpaikaksi. Asemakaavan antaman rakennusoikeuden aiheuttamaa liikennettä kasvattaa lisäksi risteilyliikenne sekä muun muassa hotellien ja venesataman liikenne. Kaikki liikenne kulkee ahtaan pienen liikenneympyrän kautta.

Hernesaareen parhaillaan tuodaan tonneittain proomuilla louhetta Vuosaaresta ja maansiirtomassaa Jätkäsaaresta kuorma-autoilla. Täytettävä alue on 9–10 hehtaaria. Yksikään vihreä puu, pensas ei tule kasvamaan siellä ilman, että kasvumaata tuoraan raskailla maansiirto-autoilla tai proomuilla.

Hernesaaressa kaikki kadut pohjautuvat yhteen ainoaan kohtaan: Eiranrannan liikenneympyrään. Sieltä liikenne jakautuu pohjoiseen (Telakkakadulle) ja itään (Merisatamaan ja siitä Kaivopuistoon ja Eteläsatamaan).

Pieni liikenneympyrä on vaarallinen pyöräilijöille ja kävelijöille. Nyt kun raskaat autot sukkuloivat alueella tiiviisti vuorokaudet ympäriinsä ja pyöräliikenne lisääntyy huimaa vauhtia kesää kohden, näky on pelottava. Pyöräilijät pakotetaan ajamaan ympyrässä samaa kaistaa kuin maansiirtoautot ja muut autot, bussit ja ratikat. Vastikään (28.5.) maansiirtoauto kiilasi pyöräilijän päälle. Onneksi pyöräilijä säilyi loukkaantumatta, mutta pyörä rikkoutui. Läheltä piti tapauksia on päivittäin. Läheisen talon asukkaat näkevät ikkunoistaan, mitä liikenneympyrässä tapahtuu.

Eteläiset kaupunginosat ja Eiranrannan taloyhtiöt tekivät Helsingin hallinto-oikeudelle valituksen Hernesaaresta. Liikenneongelmien vuoksi Helsingin hallinto-oikeus kumosi Hernesaaren asemakaavan 29. huhtikuuta. Nyt odotamme suurella innolla, mitä kaupunki tekee, jotta Hernesaaren liikenne olisi turvallista ja kaavasta saataisiin järkevä. Koko niemenkärki olisi kaavoitettava meripuistoksi.

Anu Soots

lääkäri

Kaija Santaholma

arkkitehti

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.