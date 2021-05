Suomelle osallistuminen operaatioon Afganistanissa oli myös sitoutumista länteen. Pysyvä hyöty operaatiosta jäikin Afganistanin sijasta Suomeen.

Kevään edetessä Yhdys­valtojen tiedotus­välineissä tapahtui asteittainen muutos, oikeastaan paluu vakiintuneeseen kaavaan. Ulko­maiset aiheet jäivät enimmäkseen otsikoista. Niissäkin suur­kaupunkien uutis­kanavissa, joissa seurataan hyvin maailman tapahtumia, kotimaa palasi selvästi hallitsevaksi. Touko­kuussa vain Israelin ja Palestiinan kamppailu rikkoi yhdys­valtalaista asialistaa.

Tuo ei ole mikään ihme, eikä se ole Donald Trumpin vuosiin verrattuna suuri muutos. Presidentti Joe Bidenilla on edessään kovia hetkiä, kun hän yrittää esimerkiksi panna rikkaita enemmän verolle.

Yksi seuraus keskittymisestä kotimaan ongelmiin on, että Yhdysvallat vetää joukkonsa Afganistanista suhteellisen huomaamattomasti. Biden ilmoitti amerikkalais­joukkojen kotiuttamisesta huhtikuun puolivälissä, ja syyskuun 11. päivään mennessä pitäisi operaation olla ohi.

Syyskuun 11. päivänä vuonna 2001 terroristit lensivät matkustajakoneita muun muassa World Trade Centerin torneihin New Yorkissa ja aloittivat uuden vaiheen maailman­historiassa. Biden alleviivaa, että tuo vaihe on nyt ohi.

Kaksikymmentä vuotta terrorismin vastaista kampanjaa Afganistanissa päättyy myös Suomessa. Viimeiset suomalais­sotilaat lähtevät Afganistanista jo lähi­viikkoina. Yhdysvaltojen vetäytyessä vetäytyvät muutkin. Se ei kuitenkaan tarkoita, että Suomi palaisi entiselleen.

Osallistuminen Naton johtamaan operaatioon Afganistanissa muokkasi Suomen turvallisuus­politiikkaa, ja Afganistan löytää vielä tiensä meidän olo­huoneisiimme.

Selitystä ei tarvinnut hakea kaukaa, kun Suomi päätti osallistua Afganistanin kriisin­hallintaan. Afganistania hallinneet talebanit olivat antaneet turvapaikan Yhdys­valtoihin iskeneille terroristeille, jotka uhkasivat maailmaa. Samalla kun terroristit voitettaisiin, Afganistaniin luotaisiin kasvualusta demokratialle.

Suomalaiset osallistuivat aluksi Kabulin lentokentän varmistamiseen ja sittemmin eri tehtäviin Mazar-i-Sharifissa maan pohjois­osassa. Suomalaisia sotilaita oli enimmillään 200. Tyttöjen ja naisten asema oli erityinen painopiste. Operaatio maksoi kahden suomalaisen hengen.

Nyt, kaksi vuosikymmentä myöhemmin, Afganistanin kriisin­hallinta­operaation tavoitteet tiedetään toive­ajatteluksi.

Toimiva demokratia on Afganistanissa yhä haave. Jatkuva väkivalta talebanien ja hallituksen välillä uhkaa revetä taas täysi­mittaiseksi sisällis­sodaksi. Afganistanissa ollaan silloin takaisin siinä pisteessä, josta lähdettiin.

Pysyvä hyöty operaatiosta jäi kuitenkin Suomeen eikä Afganistaniin. Esimerkiksi Suomen sotilas­tiedustelu Yhdys­valtojen ja Naton kanssa toimi Afganistanissa saumattomasti, ja hyvä yhteistyö on jatkunut.

Yhteistyö toimii myös Itämerellä. Ilman Afganistania olisi Suomen tie Naton huippu­kokouksiin ollut paljon pitempi ja elämä Venäjän naapurina paljon moni­mutkaisempaa.

Turvallisuuspolitiikassa Suomen ja Naton painopiste on selkeästi Venäjä eikä Afganistan. Se tuli erityisen selväksi keväällä 2014, kun Venäjä käynnisti sotimisen Ukrainan itäosissa. Sen jälkeen huomio on ollut vaikkapa harjoituksissa, joissa Nato-maat ja Suomi ja Ruotsi pohtivat, miten vastata Venäjän yllätyksiin. Yllätyksille on paljon mahdollisuuksia tänäkin vuonna.

Afganistania ei ole täysin unohdettu. Naton ministeri­kokousten yhteydessä järjestetään lyhyt Afganistan-osuus. Afganistan saa paljon vakuutuksia tuesta.

Enemmän huomiota saavat kuitenkin alueet Euroopan ja Afganistanin välissä. Esimerkiksi Irak ja Syyria pysyvät Euroopan ja Yhdys­valtojenkin pään­särkynä pitkään. Kyse on pitkästä kriisien vyyhdistä, jonka ratkaisuissa Suomi on mukana sekä Naton johtamien operaatioiden kautta että Euroopan unionin jäsenenä

Kriisien vyyhdin alku­päässä on Afganistan. Kriisejä kytee myös muualla, mutta Afganistania ei pääse unohtamaan.

Afganistan jatkaa hidasta hajoamistaan. Erona aiempaan on, että osapuolia on enemmän.

Yksi yhteinen piirre Afganistanin hallitusta vastaan sotivien islamilaisten fundamentalistien välillä on vihamielisyys tyttöjen ja naisten aseman parantamista kohtaan. Siitä saadaan valitettavasti lisää näyttöjä.

Lisäksi kaikkien muiden maiden terroristit saavat Afganistanista taas yhden tuki­alueen menetettyjen tilalle. Suomessa ja muissa maissa voidaan seurata uutisia afganistanilaisten hädästä ja sen leviämisestä, mutta mitään helppoja ratkaisuja hädän lievittämiseen ei ole.

Kirjoittaja on turvallisuuspolitiikkaan erikoistunut vapaa toimittaja.