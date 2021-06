Jokaisella on oikeus osallistua oman kulttuuriperintönsä määrittelyyn

Euroopassa Faron sopimus toimii innoittajana projekteille, joissa ihmiset ovat havahtuneet arvostamaan omaa elinympäristöään uudella tavalla.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus on käynnistänyt kulttuuriperintöstrategian laadinnan. Vuoteen 2030 ulottuvan strategian tavoitteena on hyödyntää kulttuuriperintöä voimavarana tulevaisuuden kestäville ratkaisuille.

Keskeinen taustalla vaikuttavista kansainvälisistä sopimuksista on niin sanottu Faron sopimus, johon Suomi sitoutui vuonna 2017. Tämä Euroopan neuvoston puiteyleissopimus korostaa kulttuuriperinnön merkittävyyttä rauhallisen ja demokraattisen yhteiskunnan rakentamisessa. Sen toimenpiteiden tarkempi suunnittelu on Suomessa ollut hidasta, sillä luonteeltaan asiakirja on enemmän tavoitteita asettava kuin velvoittava.

Faron sopimus tarkastelee kulttuuriperintöä totuttua laajemmin ja syvemmältä. Se kohdistaa huomion ihmisten arkeen. Tämä sanoma on merkittävä Suomessa, yhdistysten luvatussa maassa, jossa virallisten yhteisöjen ulkopuolella elää suuri joukko suomalaisia. Sopimus yhdenvertaistaa inhimillisesti koettua. Kärjistäen: lähiöbaarin kulttuurilla on sen omakseen kokevalle yksilölle yhtä suuri arvo kuin vallitsevalla paikalliskulttuurilla.

Vaikuttavinta farolainen ajattelu on kuitenkin korostaessaan kulttuuriperinnön potentiaalia lisätä yhteiskunnallista vakautta. Puhuessaan jokaisen oikeudesta ja osallisuudesta kulttuuriperintöön se kannustaa luomaan lisää tilaisuuksia ihmisten tasavertaiselle kohtaamiselle. Tämä elementti tuo kulttuuriperinnön suoraan poliittisen keskustelun ytimeen. Sopimusteksti kehottaa käyttämään yhteistä perintöä työkaluna eriarvoisuutta ja kahtiajakoa ehkäisevässä työssä, jolloin yhdistävänä tekijänä ei ole samanmielisyys vaan turvallisesti koettu erilaisuus ja vuoropuhelu.

Euroopassa Faron sopimus toimii innoittajana projekteille, joissa ihmiset ovat havahtuneet arvostamaan omaa elinympäristöään uudella tavalla. Osallisuuden ohella kokemus omasta kulttuuriperinnöstä on johtanut myös lisääntyvään vastuullisuuteen sen vaalimiseksi. Pitkällä aikavälillä osallisuuden kokemuksen kasvattaminen lisää hyvinvointia ja on yhteydessä kokonaisturvallisuuden kasvuun.

Suomalainen tiede- ja kulttuurikenttä on iloinnut sopimuksen ratifioinnista. Tätä innostuksen mahdollisuutta ei kannata hukata, vaan alueellisen jalkauttamisen vaihe on käsillä. Valtion näkökulmasta ajattelu laajenee yli hallintorajojen.

Asian edistämiseksi keskusteluun Faron sopimuksen seuraavista askeleista tulisi osallistua mahdollisimman monen ministeriön edustajia sekä laaja joukko kansalaisyhteiskuntaa edustavia toimijoita.

Pauliina Latvala-Harvilahti

erikoistutkija, dosentti, Helsinki

Antti Huntus

erityisasiantuntija, Kaustinen

