Kehitysvammaisten ihmisten palkaton työ on saatava loppumaan

Monet kehitysvammaiset ihmiset työskentelevät työn kaltaisissa olosuhteissa, ilman työntekijän asemaa ja oikeuksia.

Kehitysvammaiset ihmiset osallistuvat Suomessa niin kutsuttuun työtoimintaan, jonka järjestämisestä vastaavat kunnat. Työtoimintaa, jossa kehitysvammainen ihminen sijoitetaan työskentelemään tavallisella työpaikalla, kutsutaan avotyötoiminnaksi. Avotyötoiminnasta ei solmita työsopimusta eikä sitä siten tehdä työsuhteessa vaan niin sanotussa huoltosuhteessa. Tällöin henkilö on työpaikalla sosiaalihuollon palvelun asiakkaana, ei työntekijänä, vaikka hän tekee työtä siinä missä muutkin. Työstä ei kuitenkaan makseta palkkaa eikä siinä ole työsuhteen tuomia etuja ja turvaa.

Avotyötoimintaa järjestetään sekä julkisella että yksityisellä sektorilla monissa eri työtehtävissä esimerkiksi vähittäiskaupan, puhtaanapidon, kiinteistönhoidon ja hoivatyön alalla. Avotyötoiminnan lisäksi työ- ja toimintakeskuksissa tehdään pakkaus- tai kokoonpanotöitä esimerkiksi yrityksille.

Palkaton työtoiminta on kehitysvammaisille ihmisille nyt useimmissa kunnissa käytännössä ainoa vaihtoehto osallistua työelämään. Lopputulemana on, että monet kehitysvammaiset ihmiset työskentelevät työn kaltaisissa olosuhteissa, ilman työntekijän asemaa ja oikeuksia.

Me kehitysvamma- ja ihmisoikeusjärjestöissä olemme vaikuttaneet tämän epäkohdan muuttamiseksi Suomessa jo pitkään. Nyt myös YK:n taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien komitea kiinnitti huomiota työsuhteen ulkopuolella teetettävään työhön. Komitea on Suomelle antamissa suosituksissaan (5.3.) huolissaan esimerkiksi avotyötoiminnan kaltaisista järjestelyistä ja kehottaa Suomen valtiota luopumaan niistä. Lisäksi komitea suosittelee, että Suomen on varmistettava vammaisten ihmisten oikeus oikeudenmukaisiin työoloihin ja kohtuulliseen korvaukseen tekemästään työstä.

Palkattoman työn teetättämiselle on vaihtoehtoja. Monet kehitysvammaiset ihmiset ovat käyneet ammatillisen koulutuksen. He ovat pätevää ja motivoitunutta työvoimaa, ja moni etsii koko- tai osa-aikaista työtä. Toimintakeskuksissa tehtävän työn ja avotyötoiminnan sijaan kuntien tulisi tukea palkkatyöhön työllistymistä tuetun työn työhönvalmennuksella. Lisäksi niille ihmisille, jotka eivät tavoittele palkkatyötä, tulisi nykyistä joustavammin tarjota osallisuutta edistävää palvelua.

Kehitysvammaisten ihmisten työtoimintaa koskeva lainsäädäntö ja käytännöt olisi syytä uudistaa kokonaisvaltaisesti. Työoikeuksien loukkaaminen ei voi enää jatkua.

Jutta Keski-Korhonen

vaikuttamistoiminnan päällikkö, Kehitysvammaisten tukiliitto

Heli Markkula

vaikuttamistyön päällikkö, Ihmisoikeusliitto

Me itse ry

