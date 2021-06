Koronaviruspandemian aikana syntynyttä hoitovelkaa maksetaan vielä pitkään niin perusterveydenhuollossa kuin erikoissairaanhoidossakin.

Perusterveydenhuolto on päästetty historiansa pahimpaan kriisiin samaan aikaan, kun politiikassa puhutaan paatoksella peruspalveluiden tärkeydestä ja eriarvoisuuden vähentämisestä. Terveyskeskuksille on vuosien ajan siirretty uusia tehtäviä, mutta niiden resursseja ei ole lisätty. Koronapandemia on kärjistänyt tilannetta edelleen.

Kuntavaalien alla on keskusteltu ällistyttävän vähän terveyskeskuksista tai perusterveydenhuollosta ylipäätään, vaikka tilanteen korjaaminen on juuri kuntapäättäjien käsissä. Korjaustoimet eivät voi jäädä odottamaan soten toteutumista.

Äänestäjien ja median on nyt kysyttävä, ovatko kuntavaalien ehdokkaat valmiita pelastamaan terveyskeskusten toiminnan ja turvaamaan perusterveydenhuollon tarvitseman lisäresursoinnin.

Perusterveydenhuollon osuus terveydenhuollon kokonaismenoista on laskenut koko 2000-luvun ajan. Kehitys on johtanut siihen, että suuri osa kansalaisista on hylännyt terveyskeskukset. He ovat turvautuneet vakuutuksiin ja yritysten tuottamiin terveyspalveluihin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) selvitykset kertovat karulla tavalla tilanteen kärjistymisestä tämän kevään aikana. Vaikeutuneita tilanteita on ilmennyt maaliskuun puolivälistä lähtien perusterveydenhuollon avopalveluissa sekä vuodeosastohoidon palveluissa. Resurssit eivät yksinkertaisesti riitä kantamaan nykyistä kuormaa. Verorahoitteisten palveluiden uskottavuus on koetuksella.

Ongelmaa ei missään tapauksessa voi pitää ohimenevänä. Koronapandemian aikana syntynyttä hoitovelkaa maksetaan vielä pitkään niin perusterveydenhuollossa kuin erikoissairaanhoidossakin.

Osin piiloon ovat jääneet mielenterveysongelmat, joita yksinäisyys, karanteenit ja pelot ovat kärjistäneet. Myös niiden hoitaminen vaatii terveyskeskusten tuntuvaa lisäresursointia.

Pahimmassa tapauksessa tilanne heikkenee myös siksi, että kuntien päättäjät eivät halua panostaa perusterveydenhuoltoon, joka soten myötä on siirtymässä niiltä hyvinvointialueiden hoidettavaksi. Vaalikeskustelujen välinpitämättömyys antaa aihetta tämän kaltaisiin arvioihin.

Terveyskeskusten henkilökunta toimi jo ennen koronapandemiaa valtavan paineen alla. Pandemian aikana jopa vakava työuupumus on ollut kasvava ja liian usein toteutunut uhka. Jos tätä tilannetta ei korjata, julkisen sektorin houkuttelevuus työnantajana heikkenee pitkäksi aikaa, mikä heikentää sotenkin onnistumisen mahdollisuuksia.

Emme halua kuitenkaan vajota pessimismiin. Kehityksen suunta on mahdollista kääntää. Monet kunnat ovat kyenneet osoittamaan, että viikon hoitotakuukin on täysin mahdollista toteuttaa. Tälle tielle toivomme äänestäjien kuntapäättäjiä patistavan.

Tuula Rajaniemi

puheenjohtaja, Lääkäriliitto

Silja Paavola

puheenjohtaja, Super

Millariikka Rytkönen

puheenjohtaja, Tehy

