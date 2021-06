Satamien ja niiltä vapautuvien ranta-alueiden liikenne ruuhkautuu. Kävelykeskustan ja autoliikenteen yhteensovittaminen on vaikeuksissa. Keskustan poikki kulkeva autoliikenne tökkii jo nyt. Ja tilanne pahenee. Silti Kaivokadun sekä Pohjoisesplanadin kaistojen sulkemista suunnitellaan.

Pohjolan isot kaupungit kilpailevat keskenään tehokkuudesta. Helsingin ongelma on meren ympäröimän kaupunginniemen ahtaus. Mutta maan alla on tilaa! Stadilla on heikosti hyödynnetty resurssi, kallioperä. Se on lujaa kiveä, johon tunnelien rakentaminen on edullista.

Ratkaisu on valmiiksi suunniteltu: kaupungin eteläisten osien kautta kaartava keskustatunneli. Sen myötä ongelmat ratkeavat. Tunneli välittää tehokkaasti liikennettä eteläisten ranta-alueiden, pysäköintilaitosten ja Länsiväylän sekä Sörnäisten rantatien välillä. Autot siirtyvät maan alle ja kevyt liikenne saa tilaa. Ilmakin puhdistuu.

Jos tämä mahdollisuus laiminlyödään, ruuhkainen Stadi ei pärjää!

Erkki Jännes

diplomi-insinööri, Helsinki

