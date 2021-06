Liikunta on tärkeää myös ammattiin opiskeleville

Liikunta- ja terveyskasvatuksen määrä lukiossakin on pieni, mutta ammatillisessa koulutuksessa se on ajettu alas lähes kokonaan.

Helsingin Sanomat uutisoi (27.5.) Liitu-tutkimuksesta, jonka tuloksista kävi ilmi, että vain 14 prosenttia lukiolaisista liikkuu suositusten mukaisesti.

Jostain syystä tutkimuksessa ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden osallistujamäärä jäi pieneksi ja vastauksia saatiin lähinnä lukiossa opiskelevilta nuorilta. Huoli lukiolaisten liikunnan vähäisyydestä on aiheellinen, mutta on hyvä muistaa myös ammattiin opiskelevat.

Tiedämme, että sosioekonominen asema vaikuttaa terveyseroihin ja koulutusjärjestelmän yksi tärkeä tavoite on kaventaa terveyseroja. Silti toisen asteen koulutuksessa tätä ei ole riittävästi huomioitu. Kun verrataan liikunta- ja terveyskasvatuksen määrää ja siihen ohjattuja resursseja toisen asteen koulutuksessa, voidaan jopa todeta nykyisen tilanteen lisäävän terveyseroja.

Liikunta- ja terveyskasvatuksen määrä lukiossakin on pieni, mutta ammatillisessa koulutuksessa se on ajettu alas lähes kokonaan. Ammatillisen koulutuksen tutkinnon perusteissa liikuntaan ja terveystietoon liittyvät sisällöt kuuluvat tutkinnonosaan nimeltä ”Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen”. Tämän opinnon laajuus on kaksi osaamispistettä.

Liikunnan ja terveystiedon opettajat ry:n teettämässä kyselyssä (2019) kävi ilmi, että yksi osaamispiste tarkoitti keskimäärin 15–17 tuntia lähiopetusta. Käytännössä opiskelijan terveyteen ja työkykyyn panostetaan opinnoissa siis yhden lyhyen kurssin verran koko opintojen aikana.

Mikäli tulevaisuudessa haluamme, että ammattiin valmistuvat pysyvät terveenä ja työkykyisinä, asiaan olisi syytä panostaa jo vahvasti koulutuksen aikana laadukasta opetusta tarjoamalla. Opintojen aikainen liikunta- ja terveyskasvatus ei tietysti koko ongelmaa ratkaise, mutta se on hyvä – ja ehkä viimeinen – hetki tavoittaa kaikki opiskelijat ja antaa heille työkaluja itsestänsä huolehtimiseen.

Harri Heiskanen

lehtori, liikuntatieteiden maisteri

Stadin ammatti- ja aikuisopisto

Liikunnan ja terveystiedon opettajat ry:n hallituksen jäsen

