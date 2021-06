Jokainen lahopuusta riippuvainen laji on enemmän tai vähemmän sopeutunut juuri tiettyjen puulajien tietynlaisiin heikentymis- tai lahoamisvaiheisiin.

Pekka Punttila, Petri Ahlroth ja Leif Schulman totesivat (HS Mielipide 30.5.), että sertifiointi ei juurikaan vaikuta lahopuun määrään. Se ei haittaisi, jos lahopuun laatu korvaisi määrän.

Jokainen lahopuusta riippuvainen laji on enemmän tai vähemmän sopeutunut juuri tiettyjen puulajien tietynlaisiin heikentymis- tai lahoamisvaiheisiin. Vain niissä se pystyy elämään ja lisääntymään sekä niissä se pärjää kilpailijoilleen. Laji on uhanalainen, kun sille suotuisia elinympäristöjä on niukasti tai se ei pysty niihin siirtymään. Siksi myrskyn, kuivuuden ja tuulenkaatojen röykkiöt auttavan vain osaa lahopuun käyttäjälajeista.

Luonnonmetsä kasvaessaan tihenee niin, että kilpailussa häviölle jääneiden puiden kasvu heikentyy. Pääsääntöisesti nämä puut altistuvat hyönteis- ja sienituhoille, koska ne eivät pysty enää valmistamaan tarpeeksi karkoteaineita, joiden avulla hyväkuntoiset terveet puut torjuvat tuholaisiaan. Monesti heikentyneen puun tuoksu suorastaan houkuttelee tuholaisia. Tätä kautta syntyy pääosa luonnontilaisen metsän lahopuusta.

Hoitohakkuut, joilla lahopuutakin on yritetty lisätä, ovat kuitenkin suoranainen uhka eliöstön monimuotoisuudelle. Hoitohakkuuta seuraavina vuosina ilman elinpaikkaa jää helposti eliöitä, jotka ovat erikoistunut puun heikentymisen ja sitten lahoamisen juuri tiettyyn vaiheeseen. Näiden vaiheiden ketjuhan alkaa elävästä, mutta jo heikentyneestä puusta, ja jatkuu yhä huonokuntoisempaan puuhun. Kuusella loppuunlahoamiseen asti voi kulua tietyissä olosuhteissa sata vuotta ja järeällä koivullakin muutama vuosikymmen.

Jyrki Patomäki

biologi, Heinola

