Vaikka oppilas ei olisi akateemisesti lahjakas, hän voi silti olla erinomainen oppilas.

Olemme helsinkiläisiä, yläkoulussa opettavia opettajia. Työskentelemme hyvin erilaisissa ja erilaisten alueiden kouluissa. Olemme kumpikin opettaneet näissä molemmissa kouluissa, ja työkokemusta meillä on jo runsaasti.

Haluamme tuoda näkemyksemme esiin liittyen HS:n juttuun ”Moni vanhempi ei halua lastaan lähikouluun” (31.5.).

On luonnollista, että vanhemmat pohtivat lastensa kouluvalintoja tarkkaan ja painotusluokat ovat suosittuja. Osalla vanhemmista on kuitenkin koulun todellisuudesta irrallaan olevia ja jopa vääriä mielikuvia, jotka ohjaavat perheen valintoja.

Myös heikommiksi koetuissa kouluissa on painotusluokkia, akateemisesti lahjakkaita lapsia ja hyviä oppimistuloksia. Akateemisuus ei kuitenkaan tarkoita samaa kuin erinomaisuus. Vaikka oppilas ei olisi akateemisesti lahjakas, hän voi silti olla erinomainen oppilas, joka ottaa muut huomioon ja tekee tärkeän osan luokan sosiaalisesta ilmapiiristä.

Esimerkiksi kotitaloudessa monikulttuurisuus on rikkaus. Oma kokemuksemme on, että monikulttuurisessa koulussa oppilaat ovat sosiaalisesti lahjakkaita ja avoimia, ja opettajana kontaktin saaminen heihin on helppoa.

Hyväksi ihmiseksi kasvamiseen liittyy muun muassa toisten huomioon ottaminen, ystävällisyys ja reiluus. Näitä taitoja oppii mielestämme ehkä jopa enemmän sosioekonomisesti haastavamman alueen koulussa.

Kaikilla lapsilla on lahjoja, ja ne voivat olla hyvinkin erilaisia. Meidän aikuisten soisi olevan avarakatseisia ja ennakkoluuloista vapaita osoittamalla omalla käytöksellään, että erilaisille ihmisille on tilaa tässä yhteiskunnassa.

Johanna Maaluoto

laaja-alainen erityisopettaja

Maritta Paakkinen

kotitalousopettaja

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.