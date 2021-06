Karjalainen toteaa, että pääministeri Sanna Marinin (sd) ruoka­edusta käynnistynyt keskustelu on erityisesti nyt kunta­vaalien alla osoittautunut varsin kuumaksi perunaksi.

”Marin ei ole ilmoittanut ruokaetua verotuksessa, sillä valtioneuvoston kanslia on katsonut ruokaedun kuuluvan osana pää­ministerin asunto­etuun, joka on tulo­vero­lain mukaan vero­vapaa. – – Ateria­korvaus­tapaus sai lisää vettä myllyyn, kun ateria­edun suuruudeksi oli arvioitu ensi alkuun noin 300 euroa, mutta se on tarkentunut liki kolmin­kertaiseksi.”

”Marinin joutuminen suurennuslasin alle voi vaikuttaa tarkoitushakuiselta vaalitilaustyöltä. Tämänkaltaisen uutisoinnin periaatteena pitää olla, etteivät vaalit saa vaikuttaa journalismin aikatauluihin. Median ansioksi on katsottava, että epäkohtia on taas nostettu esiin, ja tehtävää vallan vahtikoirana on tullut hoidettua.”

”Lait ja säännöt, vastuut ja vastuulliset on selvitettävä. Ilmapiiriä tällainen voi puhdistaa, mutta se tuskin lisää kiinnostusta varsinaiseen politiikkaan.”

Ilta-Sanomat pitää asiaa vähintäänkin verotuksellisesti epäselvänä.

”Valtioneuvoston kansliassa kuitteja on salailtu ja asioista kerrottu tipoitellen. On mahdollista, että on säikähdytty siitä, millaiseksi ajan myötä syntynyt käytäntö on karannut. Tämä on varmasti virkamiehille kiusallista. Voi myös olla, että pääministeriä on haluttu suojata.”

”Silti juuri salailuista kärsivät eniten pääministeri ja hänen puolueensa Sdp. Poliitikko kantaa aina viime kädessä vastuun. Vastuu kasvaa vallan myötä. Pääministerillä se on iso.”

”Kuntavaalien ennakkoäänestys on jo käynnissä. Sdp:n kampanja on rakennettu Marinin suositun henkilön varaan. Syntynyt tilanne paljastaa kuinka vaarallista on, kun ripustaudutaan henkilöön eikä asioihin. Demarit voivat joutua maksamaan siitä hintaa vaaliuurnilla.”

Hufvudstadsbladetin mukaan kaikki viittaa siihen, ettei Marin ole yrittänyt saada valtiota maksamaan yksityisiä menojaan.

”Uudella pääministerillä ei ole mitään mahdollisuutta kontrolloida, että kaikki hänen saamansa lukemattomat ohjeistukset perustuvat pitävään laintulkintaan. Toisaalta poliitikon pitäisi aina reagoida verovapaisiin etuuksiin.”

Ilkka-Pohjalainen arvioi, että valtio­neuvoston kanslian ohjeet eivät ole riittävän selvät, niitä ei osata lukea tai niitä tulkitaan miten halutaan.

”Syynä voi olla ministerien esikuntien vauhtisokeus tai maan tapa, johon tutkivan journalismin keinoin vihdoin puututaan.”