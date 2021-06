Snapchatiin kätkeytyy monia vaaroja. Sovelluksen avulla on helppo tekeytyä keneksi tahansa ja päästä keskusteluihin lasten kanssa.

Niille, jotka eivät tiedä, Snapchat on sosiaalisen median sovellus, jossa voi lähettää toisille kuvia ja tekstejä sekä julkaista omaan ”tarinaan”. Lähetetyt kuvat ja viestit poistuvat, kun vastaanottaja on ne lukenut. Tarinajulkaisutkin poistuvat 24 tunnin kuluttua. Sovellus on useiden mittausten mukaan suosituin nuorten käytössä oleva sosiaalisen median sovellus. Snapchatissa lapsella tai nuorella voi olla satoja kavereita, joita he eivät edes tunne.

Sovellukseen kätkeytyy kuitenkin vaaroja. Grooming tarkoittaa aikuisen toimesta internetin välityksellä tapahtuvaa lapsen houkuttelua seksuaalisiin tekoihin, ja se tapahtuu usein juuri Snapchatin kautta. Sovellus on omiaan tällaiseen toimintaan, koska aikuinen tietää tekojensa vääryyden ja häntä suojaa se, että hänen lähettämänsä viestit ja kuvat eivät tallennu. Sen lisäksi Snapchatin kautta on helppo tekeytyä keneksi tahansa ja päästä keskusteluihin lasten kanssa.

Aikuinen on kognitioltaan huomattavasti lasta kehittyneempi ja pystyy helposti huijaamaan lasta. Lapsen voi opettaa tunnistamaan huijauksia, mutta aukotonta tapaa huijauksen tunnistamiseksi lapsella ei ole. Aikuisetkin joutuvat jatkuvasti internetin välityksellä tapahtuvien huijausten kohteeksi, vaikka aikuisten kyky tunnistaa huijaus on lasta kehittyneempi.

Kun aikuinen on saanut lapsen lähettämään esimerkiksi intiimin kuvan, alkaa usein kiristys. Aikuinen ottaa kuvakaappauksen ja uhkaa levittää kuvaa, jos lapsi ei lähetä lisää seksuaalissävytteistä materiaalia. Lapsi pelästyy ja pelko heikentää kognitiota entisestään ja johtaa huonoihin ratkaisuihin. Usein lapsi ei uskalla kertoa asiasta vanhemmille ennen kuin tapahtuu jotain, jonka jälkiä onkin sitten vaikeampi korjata.

Groomingin lisäksi lasten välillä tapahtuva kiusaaminen on helpompaa sellaisessa sovelluksessa, johon ei jää jälkiä. On helppo haukkua toista ihmistä ja olla ilkeä, kun tietää, ettei siitä jää todistusaineistoa.

Onko lapsella tarpeen olla käytössä sovellus, joka mahdollistaa viestittelyn niin, ettei siitä jää jälkiä? On useita tilanteita, joissa vanhemmilla on tarve lapsen edun mukaisesti tarkistaa lapsen kanssa käyty viestittely. Tämä ei ole Snapchatin kohdalla mahdollista. Se, että viestit säilyvät, ennaltaehkäisee aikuisten groomingia.

Snapchat on sovellus, jonka hyödyt ovat aikuisellekin kyseenalaisia, mutta lasten kohdalla haitat selvästi ylittävät hyödyt.

Henri Izadi

sosiaalityöntekijä, Rovaniemi

