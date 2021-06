Kaupunki on selvittänyt Laajasalolle toimivinta joukkoliikennemuotoa huolellisesti.

Heikki Ala-Seppälä (HS Mielipide 30.5.) ja Markus Lång (HS Mielipide 25.5.) ovat kirjoittaneet Kruunusillat-raitiotiestä. He epäilevät hankkeen olevan tarpeeton. Kruunusillat-hankkeen tärkein tavoite on rakentaa pikaraitiotie Laajasalosta keskustaan.

Kaupunki on selvittänyt Laajasalolle toimivinta joukkoliikennemuotoa huolellisesti. Yhteyttä varten tehtiin vuonna 2008 valmistunut ympäristövaikutusten arviointi, jossa vertailtiin yhdeksää eri liikkumismuotoa. Selvityksissä todettiin, että raitiotie tarjoaa riittävän nopean yhteyden Laajasalon ja keskustan välille. Vaihtoehto edistää joukkoliikenteen sekä pyöräilyn ja kävelyn käyttöä. Siten se palvelee myös Helsingin kaupungin tavoitteita kestävän liikkumisen lisäämisestä. Suora raitiotieyhteys keskustan ja Laajasalon välillä vähentää myös itäsuunnan metrolle ennustettua ylikuormitusta.

Sama arviointi kartoitti myös lauttayhteyttä, jota Markus Lång ehdotti. Lautta tarjoaa yhteyden vain rannasta rantaan, ja matkustajamäärä olisi vain pieni osa raitiotien kuljettamaan matkustajamäärään verrattuna. Lautta täydentää kuitenkin mainiosti nykyistä joukkoliikennettä Kruunuvuorenrannan ja keskustan välillä.

Ala-Seppälä mainitsi kirjoituksessaan sekä merimaiseman muutoksen että veneilijöiden huolen siltojen alituskorkeudesta.

Kruunuvuorensillan alituskorkeus on 20 metriä, ja merimaisema Suomenlinnaan näkyy sen ali. Nihdin ja Korkeasaaren välisen Finkensillan alituskorkeus on 6,5 metriä. Merihaan ja Nihdin välisen Merihaansillan alituskorkeus on 3,1 metriä. Silta on suunniteltu tarkoituksella matalaksi, jotta avara maisema säilyy.

Ympäristövaikutusten arviointi selvitti myös vaikutuksia maisemaan ja luontoon. Raportti löytyy verkosta osoitteessa www.kruunusillat.fi.

Kruunusillat-hankkeen tavoitekustannus tulee hyvin todennäköisesti poliitikkojen päätettäväksi tänä vuonna.

Sari Korolainen

viestintävastaava

Kruunusillat-raitiotie

