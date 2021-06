Nyt jäljellä on 350 ennen vuotta 1955 rakennettua taloa.

Helsingin Sanomissa (30.5.) oli hieno kirjoitus Käpylästä. Helsingissä on toinenkin, saman puutarhakaupunkiaatteen luoma kaupunginosa, Tapanila.

Se syntyi pari vuosikymmentä ennen Käpylää, kun aktivisti Konni Zilliacus osti liikekumppaniensa kanssa suuren maa-alueen Hämeenlinnan radan varrelta. Tarkoitus oli palstoittaa alue ja myydä se Helsingin työläisille terveellisiksi kodin rakennuspaikoiksi. Käänteitä oli monia, mutta lopulta oltiin samassa tilanteessa kuin Käpylässä.

Alue oli vehreä ja täynnä hieman ränsistyneitä mansardikattoisia omakotitaloja. Kaupungilla oli suunnitelma kaavoittaa myös Tapanila kerrostaloalueeksi. Asukkaiden voimakas vastustus sai kaadettua tämän hankkeen, ja 1980-luvun alussa Tapanila sai kaavan, joka mahdollisti alueen säilymisen.

Nyt jäljellä on 350 ennen vuotta 1955 rakennettua taloa. Suurin osa taloista on kunnostettu, alue on kaunis, ja sitä rakastetaan ja arvostetaan. Mutta meidän hymykuoppamme on yhä uhattuna. Tonteista ollaan niin kiinnostuneita, että löytyy gryndereitä, jotka ovat valmiita ostamaan vanhan talon pelkän tontin takia. Se tietää satavuotiaan talon tuhoa. Vuoden sisällä on purettu viisi taloa, jotka olivat alueen helmiä.

Tapanilasta on suojeltu vain noin neljäsosa. Olemme vuosien ajan vedonneet kaupungin johtoon, että saisimme suojelukaavan koko vanhaan Tapanilaan. Vastaus on ollut, että kaikki kaavoitus kohdistuu uusiin rakennuspaikkoihin eikä siksi suojelukaavoja tehdä.

Jos näin jatketaan, vanha Tapanila menetetään. Sama kohtalo odottaa monia muita kaupungin reunoilla olevia alueita. Vaikka tehtäisiin uutta, myös vanhasta on huolehdittava!

Esa Perttilä

Tapanila-Seura ry:n kaavavastaava

