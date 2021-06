Luovien alojen kansainvälinen kilpailukykymme on vaarassa

Suna Vuori kirjoitti kulttuuri- ja luovien alojen vallitsevasta kriisistä (HS 22.5.). Luovien ja kulttuurialojen kenttä on hyvin monimuotoinen, ja kentän toimijoissa on niin yksittäisiä taiteilijoita, ainutkertaisia elämyksiä tuottavia yhteisöjä, asiakkaille räätälöityjä palveluita tarjoavia asiantuntijayrityksiä kuin globaalisti monistettavia sisältöjä tuottavia pörssiyhtiöitäkin. Yhdessä nämä edustavat kaikkia liike-elämän toimijamuotoja ja suurta määrää erilaisia tuotteita ja palveluita, mutta niistä kirjoitetaan silti usein yksikössä ”luovana alana”. Tällaista yhtä kokonaisalaa ei kuitenkaan ole olemassa.

Kentän moninaisuus on juurisyy siihen, että myös tukirakenteet – rahoitus, neuvontapalvelut ja järjestökenttä – ovat fragmentaarisia, ja alojen yritystoimintaa pidetään yritysneuvonnan näkökulmasta hankalana. Tämä ei kuitenkaan saa olla esteenä parempien rakenteiden kehittämiselle jatkossa.

Tuen tulee ottaa huomioon toimialojen erityispiirteet. Kestävän elinkeinon mahdollistavat vahvalla pohjalla oleva liiketoiminta, asiantunteva tuotekehitys sekä markkinatuntemus. Asiakkaat eivät ole kiinnostuneita siitä, millainen yritysmuoto vaikkapa elämyspalveluiden tarjoajalla on, vaan siitä, mitä se tarjoaa ja onko palvelu ostettavissa.

Myös kotimaan tämänhetkinen tilanne ja toiminnan sulut monilla luovilla aloilla rampauttavat näiden korkealaatuisten alojen toimintakykyä. Tätä ei helpota se, että rahoitusta leikataan nyt talouskriisissä. Nämä toimet heikentävät luovien tekijöiden kestävää, pitkäjänteistä kykyä toimia ja olla kiinnostavia kansainvälisesti.

Kuten Jussi Pullinen kolumnissaan kirjoitti (HS 23.5.): ”Jos tuesta elävä juurakko kuihtuu, ei kaupallisella huipulla enää ole uusia ideoita. Jos bisnestä ei ole, juurakko ei kasva.”

Luovien alojen osuus Suomen bruttokansantuotteesta on laskentatavasta riippuen 3,3–3,6 prosenttia, mikä on suurempi kuin esimerkiksi paperiteollisuuden osuus. Iso osa tästä syntyy kansainvälisestä kaupasta ja yhteistyöstä, ja suomalaisille luoville aloille on kysyntää maailmalla. Kotimainen muotoilu, tapahtumakonseptit, kirjallisuus ja animaatio muiden muassa ovat tunnettuja kansainvälisesti. Meillä tehdään mielenkiintoisia luovia sisältöjä, joita välittäjätoimijat ja yritykset itse ovat menestyksellä vieneet Suomesta viime vuosina.

Luovalta kentältä on nyt vaarassa joko kadota tai lipua Suomesta ulos paljon tekijänoikeusbisnestä, tuoteinnovaatioita, osaajia ja yrityksiä taloudellisen pakon edessä. Kansainvälinen kilpailukykymme luovilla aloilla elää vaaran aikoja. Näiden alojen merkitystä ja potentiaalia on ryhdyttävä arvostamaan ja tukemaan vahvemmin ja jäsentyneemmin kautta linjan, jotta pitkäjänteisyyttä, ammattitaitoa ja kovaa työtä vaativia kansainvälisiä menestyksiä saadaan jatkossakin aikaan suomalaisissa luovien alojen yrityksissä.

Kati Uusi-Rauva

toiminnanjohtaja

Kati Repo

puheenjohtaja

AGMA Luovan talouden agentit ja managerit ry

operatiivinen johtaja, Kream Helsinki

