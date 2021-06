On yksiselitteisesti vastuutonta ja väärin mennä liian lähelle kivillä makaavia norppia.

Harri Ekholm kritisoi mielipidekirjoituksessaan (HS 1.6.) WWF:n ja Suomen luonnonsuojeluliiton yhteyksiä Saimaalla järjestettäviin ”norppasafareihin”. Kirjoituksessa syytökset kohdistettiin ympäristöjärjestöihin. Haluamme korjata väitettä: WWF ja Suomen luonnonsuojeluliitto eivät järjestä itse kaupallisia norppasafareita tai -risteilyitä.

Kumpikin järjestö on tehnyt eriasteista yhteistyötä kahden eri risteily-yrittäjän kanssa. Yrittäjien kanssa on mietitty kriteereitä vastuulliselle liikkumiselle Saimaalla ja opastettu liikkumaan norppia häiritsemättä. Samalla risteilyasiakkaille on jaettu tietoa saimaannorpasta ja sen suojelusta. Yhteistyötapauksissa risteily-yrittäjä on lahjoittanut osan tuotostaan järjestöjen saimaannorppatyölle. Näillä risteilyillä myös varmistetaan, että norppiin pidetään asiaankuuluva etäisyys eivätkä ne häiriinny.

Ekholm kirjoitti vakavasta ongelmasta eli saimaannorppien häiritsemisestä jokakeväisen karvanvaihdon aikana. Kiinnostus norppaa kohtaan on hyvä asia, ja se vahvistaa saimaannorpan ja sen elinympäristön eli Saimaan suojelua. Mutta kiinnostuksella on myös kääntöpuolensa ja lieveilmiönsä.

Norppamatkailun ongelmakohtiin ollaan pureutumassa parhaillaan käynnissä olevassa Yhteinen saimaannorppamme Life -hankkeessa. Hankkeessa ollaan yhteydessä yrittäjiin, luodaan norppavastuullisia kriteereitä matkailulle sekä kehitetään tiedotusta ja viestintää.

On yksiselitteisesti vastuutonta ja väärin mennä liian lähelle kivillä makaavia norppia. Vastuullinen luontomatkailu tehdään aina luontoa kunnioittaen ja eläimiä häiritsemättä.

Vetoammekin kaikkiin Saimaalla liikkuviin: Kierrä lepokivet kaukaa, kiikaroi pidemmän matkan päästä, älä julkaise norppakuvia, joista paikka on tunnistettavissa, ja tarkkaile norppia keväisin ennemmin WWF:n Norppalivestä.

Kaarina Tiainen

saimaannorppa-asiantuntija

Suomen luonnonsuojeluliitto ry, Lappeenranta

Ismo Marttinen

aluevastaava, WWF Suomi, Taipalsaari

