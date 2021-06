Etätyö tuli jäädäkseen, mutta yhteydenpito mullistuu.

Yli miljoona suomalaista hankki keväällä 2020 etäyhteyden. Tarjolle tuli Zoomia, Meetiä ja muita etäkaistoja.

Siirryimme ketterästi uuteen tekniikkaan, jotkut jopa yhdessä yössä. Jäämmekö me silti zoomailemaan, kun pandemia ei pian enää kahlitse meitä? Luulenpa, että jouluun mennessä moni etäyhteys jää napauttamatta.

Kyselyn mukaan alle joka viides suomalainen haluaisi tehdä etätöitä joka päivä.

Tiedämme etäuupumuksen oireet. Kehonkieli jää vajaaksi. Joudut puhumaan päälle. Ajaudut etänä ehkä keskustelussa syrjään. Katse­kontakti harhailee.

Teamsiin, Zoomiin ja muihin sovelluksiin meidät ajoivat 2020-luvun alussa alentuneet hinnat ja pakko, tiedetoimittaja Anushree Dave pohtii Science News -lehdessä.

Etäyhteyksiin oli alettu uskoa jo ennen pandemiaa. Laajakaistat olivat halventuneet ja ulottuivat koteihin asti. Teamsit ja zoomit olivat kuin valmiina poikkeusoloihin.

Eri yhtiöt kehittävät nyt konsteja, joilla kaksiulotteinen videoyhteys saataisiin aidommaksi (HS 23. 5). Tässä virtuaali­todellisuudella (VR) oli tilaisuutensa, kun pandemia iski. Virtuaalitodellisuutta oli puskettu kuluttajille koko 2000-luku.

Google tyrkytti virtuaalilasejaan vuonna 2013, mutta kuluttajat vierastivat tallentavia laitteita. Facebook omistaa Oculus Riftin, jonka VR-laseista odotettiin joulun 2016 hittiä. VR-päähine painoi liikaa.

Maailmalla koteihin on ostettu vain noin 26 miljoonaa VR-laitetta. Se on vähän, jos vertaa kännyköiden tai pelikonsolien suosioon. Uusia etävirityksiä on kuitenkin tekeillä. Ne paljastuvat patenteista, joita isot teknologia­yhtiöt ovat hakeneet.

Suomi tarjonnee ennen pitkää etätyöhön omia vaihtoehtoja. 6g-tekniikoiden koemaastot ovat täällä ehkä jo ennen 2030-lukua, sanovat Oulun ja Espoon viisaat kaistapäät.

6g-laitteessa kaistat ovat niin leveät, että yhteys ei töki. Ruudulla tai laseissa erottuu tarkka ympäristö. Ehkä etätyöläiset ovat avatarejamme, jotka liikkuvat samassa tilassa.

Näitä puheita ei tarvitse uskoa. Kaistojen leventämisestä on meillä kuitenkin näyttöjä 1980-luvulta näihin päiviin.

TIktok-polven edustaja! 2030-luvulla olet jo työelämässä. Ehkä esittelet 6g:n avulla lapsillesi huvittavaa 2020-lukua.

Se oli ”sitä aikaa, kun isä VR-laitteet osti”.

Kirjoittaja on HS:n tiedetoimittaja.