Metsillä on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa, ja ongelmien globaalin luonteen seurauksena Suomen on yhä vaikeampaa päättää metsäpolitiikasta ja metsien käytöstä itsenäisesti. Nykyisen politiikan perustelut ovatkin yhä selvemmin johtamassa umpikujaan.

Pääministeri Sanna Marin (sd) on edellyttänyt ilmastopolitiikalta kustannustehokkuutta ja päästöjen vähentämistä mahdollisimman alhaisin kustannuksin. Metsäteollisuuden edunvalvojien mukaan Suomi on osansa metsätalouden osalta jo tehnyt, koska metsien kasvu ylittää hakkuut ja puunjalostusteollisuuden tuotanto korvaa laajassa mitassa fossiilisten polttoaineiden hiilipäästöjä. Suomen ja Ruotsin pääministerien toimesta ”luonnonmukaisen metsänhoidon” käsite poistettiin EU:n kestävän rahoituksen dokumenteista. Toistuvasti hämmästellään EU:n alhaista metsiä koskevan tiedon tasoa ja kyvyttömyyttä ymmärtää suomalaista näkökulmaa.

Kustannustehokkuus on oikeudenmukaisuuden ohella perusteltu tavoite ilmastopolitiikassa, mutta se edellyttää suurta muutosta metsäpolitiikassa, toisin kuin Suomen virallisessa linjassa esitetään.

Suomen edunvalvonnassa vedotaan itsepintaisesti nykyisen metsänhoidon suuriin ansioihin, vaikka kustannustehokkuudessa on kysymys lisäisyydestä eli siitä, mitä voidaan tehdä aktiivisesti päästöjen vähentämiseksi, vaikka tästä syntyisi kustannuksia.

Metsien käyttö toki korvaa fossiilisia polttoaineita, ja hiiltä on sitoutuneena pitkäkestoisissa puutuotteissa. Tätä paljon merkittävämpää on kuitenkin metsäekosysteemissä olevat hiilivarannot ja niiden kasvattaminen. EU:n päästökaupan hinta ylittää jo 50 euron tason ja tämän seurauksena päästöjä vähennetään tällä kustannustasolla niin Suomessa kuin kaikkialla EU:ssa. Kustannustehokkuus edellyttäisi, että metsien käyttöä ohjattaisiin soveltamalla vastaavaa päästöjen hintalappua. Tästä seuraisi mittava hiilivarastojen lisäys kasvaviin metsiin, ei hakkuiden yksioikoinen korostaminen.

Nykyisellä edunvalvontalinjalla voi olla Suomelle ikäviä seurauksia. Sen lisäksi, että ilmastonmuutoksen torjunta tulee tarpeettoman kalliiksi, metsäteollisuus on vaarassa joutua epäedulliseen asemaan EU:n kestävän rahoituksen luokittelussa. Uhkana on nykykäytäntöjen säilyttäminen, ei metsien luonnonmukaisempi hoito, joka on välttämättömyys monimuotoisuuden säilyttämisessä ja varautumisessa ilmastonmuutokseen.

Vaihtoehtona umpikujaan johtavalle lyhytnäköiselle edunvalvonnalle olisi edistää metsien aktiivista roolia EU:n ilmastopolitiikassa, kehittää metsänhoidon menetelmiä, turvata Suomen edut oikeudenmukaisen korvauksen saamiseksi metsien nieluille ja varmistaa metsäteollisuuden kansainvälinen kilpailuasema hiilitullijärjestelmällä.

Olli Tahvonen

professori, Helsingin yliopisto

