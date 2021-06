Suurin syy maailman merien saastumiseen on kehittymätön jätehuolto.

Eläimet kuolevat maan pinnalla sekä meressä. Kalat syövät muovia, ja me syömme kaloja. Myös sadevedessä on muovia! On olemassa roskiksia, miksei niihin voi heittää roskia? Miksi kaikessa on niin paljon muovia?

Suurin syy maailman merien saastumiseen on kehittymätön jätehuolto. Iso ongelma on myös se, että monissa tuotteissa on paljon muovia.

Vaikka Itämeressä ei ole samanlaisia roskapyörteitä kuin maailman valtamerissä, roskaantuminen on silti vakava uhka. Erityisen huolestuttavia ovat mereen päätyvät mikromuovit. Ne ovat iso haitta esimerkiksi kaloille ja kalojen kautta meille ihmisille, koska kalat syövät mikromuovia ja me syömme kaloja.

Suomessa rantojen roskista keskimäärin 90 prosenttia on muovia. Eniten roskia on suurten kaupunkien rannoilla. Rannoilta roskat voivat päätyä mereen. Ylivoimaisesti suurin osa muoviroskasta tuleekin mereen maalta.

Arvioiden mukaan 70 prosenttia mereen joutuvasta roskasta päätyy merenpohjaan. Jos jokainen meistä lajittelisi edes puolet heittämistään roskista, maailmasta tulisi jo paljon puhtaampi. Haluaisin, että sukupolvellani olisi samanlaiset tai ehkä paremmat mahdollisuudet elää kuin nyt.

Marja Siimes

koululainen, 12 vuotta, Helsinki

