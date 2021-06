Ilkka-Pohjalainen käsittelee alue­kehittämisen konsulttitoimisto MDI:n tuoretta väestöennustetta.

”Trendit ovat olleet jo pitkään kaikkien tiedossa. Väki ikääntyy rajusti, kouluikäisten määrä vähenee, eikä työikäisiäkään ole enää riittävästi. Väestönkasvu perustuu pääasiassa ulkomaalaistaustaisiin ja vieraskielisiin.”

”Kaupungistuminen jatkuu, joskaan suomalaisittain suuret metropolit eivät vedä asukkaita samaan tapaan kuin tähän saakka. Voittajia ovat yliopistokaupungit sekä suurten kaupunkien kehyskunnat, joiden asukasmäärä on kääntynyt kasvuun pandemian aikana.”

”Perinteisten kasvualueiden rinnalle muuttovoittajiksi MDI nostaa mökki- ja matkailukunnat. Pandemiasta seurannut etätyö on houkutellut ihmisiä vapaa-ajanasunnoilleen ja kakkoskoteihinsa, mikä on lisännyt paikkakuntien vetovoimaa.”

”Menestyjiä ovat kunnat, joiden sijainti on hyvä, joista on lyhyt ja sujuva siirtyminen keskuskaupunkiin, hyvä valinnanvara asunnoista ja joilla on hyvä maine.”

”Etätyöt näyttävät tulleen jäädäkseen. Väljempien asuntojen tarve kasvaa, mikä lisää kaupunkikeskustojen ulkopuolella olevien tilavampien asuntojen kysyntää.”

Ilta-Sanomat panee merkille. että ennusteen mukaan valtaosa kunnista menettää väkeään.

”Vain Uusimaa, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi ja Ahvenanmaa kasvattavat väkilukuaan.”

”Käytännössä koko maassa on pulaa lastentarhanopettajista ja sairaan­hoitajista. Muutama vuosi sitten puhuttiin metallialan työntekijöiden lähes huutavasta pulasta. Ei ole näköpiirissä, että asia olisi helpottumassa.”

”Jos emme saa tänne ulkomaista työvoimaa, osan kunnista tilanne näyttää todella vaikealta. Pelkästään eläkeläisten verovaroilla ei pystytä rahoittamaan palveluita.”

Keskisuomalaisen mukaan ennuste ei sisällä suuria yllätyksiä.

”Vaikka pandemian aikana on uutisoitu etätyöläisten hajautumisesta ympäri Suomea, tämä ei vielä vaikuta ennusteisiin. Vasta vuosien päästä nähdään, aiheuttiko korona-aika suomalaisten asuinpaikkavalintoihin pysyviä muutoksia.”

”Vaikka ennusteet viestivät pienille kunnille karua tulevaisuutta, toivoa ei pidä menettää. – – Maahanmuuttajien integroituminen yhteiskuntaan voi tapahtua pienillä paikka­kunnilla sujuvammin kuin suurissa kaupungeissa. Hyvä esimerkki on jatkuvasti väkilukuaan kasvattava Närpiö, jossa vieraskielisten osuus on jo 17 prosenttia väestöstä.”