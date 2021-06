Tänä keväänä opiskelunsa päättävät nuoret astuvat erikoiseen aikaan outoon maailmaan, jossa ei ole valmiita vastauksia, ainoastaan kesken jääviä kysymyksiä.

Uudelle ylioppilaalle, ammatti- ja korkea­koulusta valmistuneelle ja valmistumatta jääneelle

Hyvä nuori, tai vanha!

Aika on outo. Olet valmistumassa koulusta, jossa et liene aikoihin käynyt.

Aikaisemmat sukupolvet ajoivat rekoilla penkkaripäivänä ja heittivät karkkia hurraavan kansan niskaan. He tanssivat vanhojen tansseja vuokrasaketit päällä. Mutta sinä olit Zoomissa, tai sitten Teamsissä, etäyhteydellä. Opettajat ja opiskelukaverit olivat hailakoita avattaria, jotka värisivät kannettavan tietokoneen näytöllä.

Yhteys katkeili. Et kuullut tarkkaan, eikä sinua kuultu. Väsyit ja laitoit kameran pois päältä, yksinäisyydessä puuhasit yksinäisiä asioita. Opettajan ääni kuului taustalla kaukaisuudessa. Sait sähköpostiin linkin. Ehkä teit tehtävät, ehkä et. Aurinko nousi yksinäiseen aamuun ja yksinäiseen autereeseen se laski. Kävelit tummuvilla kaduilla ja mietit, minne askel käy.

Vaikka tie on hämärä, valmistuminen, koulun päättyminen saa nyt tuntua juhlalta. Tai vaikka et valmistunutkaan, niin ihan sama, juhli! Ei mikään tässä maailmassa koskaan varsinaisesti valmistu, eikä mikään lopullisesti lopu. Mutta sinä saat nyt levätä. Nyt tai ei koskaan. Yksi asia on hetken takana, eikä uusi ole vielä noussut udusta selvärajaisena.

Minulla olisi kiusaus lohduttaa sinua ja kertoa monista hyvistä asioista, joita olen nähnyt elämässä tapahtuvan, sekä niille, jotka ovat opinnoissaan menestyneet että niille, jotka menestyivät heikommin. Mutta enhän voi luvata, että sinun elämässäsi menee kaikki hyvin, ja tunnen heitäkin, joilla kaikki oli ensin hyvin ja sitten kovin huonosti. Enkä tunne sinua. En tiedä kysymyksiäsi ja haavojasi. Siksi sanon vain, että elämä ei ole ongelma, joka voisi ratketa, vaan kesken kaiken alkava ja kesken jäävä kysymys. Se on arvoitus ja ilotulitus keskellä outoa olemisen pimeää.

Elämän taitekohdat lupaavat muutoksia, ja muutoksia tulee. Mutta toteutunut haave ei voi korvata haaveilua, eikä onnellisinkaan todellisuus täyty äyräitä myöten. Siksi iloitse tästä päivästä. Elämä ei välttämättä ole matka kohti parempaa, mutta aina se on ihme, kiitollisuuden aihe, kaikki mitä meillä on.

Valitettavasti vain elämä on täynnä vaatijia ja neuvojia. Yhdet sanovat, että pitää mennä yliopistoon, toiset, että pitää laihduttaa. Joku sanoo, että mene armeijaan, toinen, että pitää ilmastolakkoilla, olla kasvissyöjä tai feministi. Pitää olla itsenäinen, hankkia rahaa, pitää olla itsevarma, liikunnallinen, puoliso pitää olla ja omistusasunto.

Paitsi että ei pidä. Elämässä ei pidä yhtään mitään paitsi elää. Elämä itsessään on viilto vasten olemattomuutta, halkeama todellisuuden tyhjyyteen, arvokas silloinkin kun se on täynnä keskeneräisyyttä ja ahdistusta.

Voi kunpa elämä hioisi sinusta sellaisen, että sinä alkaisit näkyä. Että sinussa ei heijastuisi ainoastaan vanhempien, koulun, yhteiskunnan arvojen, muotien ja meitä ympäröivän ajan jälki. Että niiden lisäksi näkyisi se murtuma, jossa kaikista muista erillinen ihminen tulee näkyviin. Joku, joka on mitä nyt sitten onkin, vanhemmista, koulusta, muodeista, ideologioista, ajasta riippumatta.

Tiedän, että jos näkisin sen kohdan, murtuman ja haavan, rakastaisin sinua, en siksi, että täytät jonkin odotuksen, vaan koska olet erilainen kuin kukaan toinen. Koska ilman sinua maailma olisi vähäisempi ja pienempi. Samalla unohtaisin vihan ja halveksunnan, jolla katson toisiaan apinoivien ja kopioivien, toisiltaan tuota tai tätä vaativien nuorten, aikuisten ja instituutioiden maailmaa.

Olet elossa nyt. Olet sinä. Olet valmistunut pandemian ja ympäristökatastrofin maailmaan. Jos elät kauan, ilmasto tulee muuttumaan, ja sitten ei ehkä ole hiihtämistä, luistelua eikä saimaannorppia. Tai ehkä ei tule olemaan aamukahvia, kun kahvin viljely lakkaa.

Mutta aamuja tulee, se on varma. Kaikki ajat ovat olleet outoja, koska elämä on outo. Ja sellaista tuhoa ei olekaan, joka voisi viedä elävältä pois elämän ihmeen, joka aamu hahmottuu hitaasti tajuntaamme: tässä on maailma, ja minä olen täällä. Saan tämän päivän tyhjästä, ihmeenä. Ja maailma saa sinut ihmeenä, se olisi ilman sinua köyhempi.

Luota elämään. Luota ihmeeseen. Et ole ansainnut hyvyyttä ja valoa, johon saamme astua silloinkin, kun yö on vielä hämärä. Kukaan ei ole ansainnut sitä. Se vain on. Katso sitä, elä siinä. Taivaanranta on jo vaalea, ja nyt on kesä.

Kirjoittaja on kielitieteilijä ja kirjailija.

