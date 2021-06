Teknologiset investoinnit valuvat hukkaan, jos ihmistä johdetaan kuin konetta. Teollisen ajan toimintamallit istuvat yhä tiukassa.

Tekniikan kehitys on mahdollistanut työn yhä pidemmälle viedyn automatisoinnin. Tuottavuutta haetaan erityisesti tekoälyn, robotiikan, esineiden internetin, virtuaalisen todellisuuden ja muiden älyteknologioiden kehittämisellä.

Digitalisaation aikaansaamalla tuottavuus­kasvulla on kuitenkin rajansa ilman samanaikaista työn kehittämistä. Yhä tieto- ja palveluvaltaisemmaksi muuttuvassa taloudessa merkittävin tuottavuuskasvu ei tule toimintojen ja prosessien jatkuvasta tehostamisesta vaan luovasta ja abstraktista uudelleenajattelusta. Siihen pystyy vain ihminen.

Paras lopputulos saavutetaan, kun teknologiaa ja työtä kehitetään yhtenä toiminnallisena kokonaisuutena. Teknologiaa kehitettäessä pitäisikin ensisijaisesti tukea ja täydentää ihmisen omaa toimintaa ja älykkyyttä siirtämällä koneelle tehtäviä, joissa kone on ihmistä parempi, eikä korvata ihmistä työssä.

Suurimpana esteenä paljon puhutulle digiloikalle ei monessakaan organisaatiossa ole teknologinen osaamisen puute vaan vaikeus luopua teollisen ajan toiminta­malleista, jotka perustuvat hierarkioihin, työntekijöiden tarkkaan valvontaan ja työn standardointiin.

Koronaviruspandemian aikaan on tullut hyvin esiin, kuinka työn tekemisen tapoja on tarpeen tuulettaa. Tilastokeskuksen kokoamat tiedot tietotekniikan käytöstä yrityksissä kertovat, että monet perinteisten toimialojen pienet ja keskisuuret yritykset ovat vielä digikehityksen ulkokehällä.

Suomessa on vakiintuneita tukimuotoja yrityksille, jotka kehittävät teknologian ja liiketoiminnan innovaatioita. Tämä tuki on tärkeää mutta riittämätöntä. Työn tuottavuuden kasvattamiseksi tarvitaan myös työorganisaatioiden uudistumista nykyistä enemmän henkilöstöä arvostavaksi.

Ei riitä, että työpaikalla on uusimmat laitteet ja ohjelmistot. Käyttäjien pitäisi olla motivoituneita, osaavia ja valmiita omaksumaan uusia asioita, ja heidän pitäisi haluta myös itse osallistua työpaikan tuotteiden ja palvelujen parantamiseen. Työn tuottavuuden heikko kasvu johtuu usein siitä, ettei henkilöstö joko osaa tai ole motivoitunut käyttämään teknologiaa niin hyvin ja monipuolisesti hyödyksi kuin olisi mahdollista. Se voi johtua vanhanaikaisesta johtamisesta.

Työpaikkojen välillä on suuria eroja. Uusimman työolobarometrin mukaan yli kaksi kolmasosaa SAK:n liittojen jäsenistä on tehnyt ehdotuksia työnsä parantamiseksi. Tuotteiden ja palvelujen parantamis­ehdotuksia on tehnyt hieman alle puolet.

Usein työntekijät välittävät työstään ja haluavat tehdä parhaansa. Erot siinä, missä määrin työntekijöiden ehdotukset ovat johtaneet konkreettisiin parannuksiin, vaihtelevat kuitenkin suuresti eri työpaikoilla.

Mikäli työntekijän parantamisehdotukset eivät koskaan johda toiminnallisiin muutoksiin, loppuu myös ehdotusten tekeminen. Se voi johtaa kyynistymiseen ja kyllästymiseen. Kun ikääntyneiden mahdollisuudet vaihtaa työpaikkaa ovat vähäiset, työurien pidentyminen voidaan kokea pidennettynä tuomiona.

On tärkeää edistää luottamukseen ja yhteistyöhön perustuvaa työkulttuuria, rohkeita työelämän kehittämiskokeiluja ja luoda verkosto hyvien käytäntöjen levittämiseen.

Tähän tehtävään on perustettu viime vuonna Työ 2030 -ohjelma, jossa ovat mukana kaikki keskeiset työntekijä- ja työnantajajärjestöt sekä työelämän kannalta tärkeimmät ministeriöt ja tutkimuslaitokset. Kyseessä on kansainvälisestikin merkittävä hanke, joka luo edellytyksiä kestävälle tuottavuuskasvulle tukemalla innovatiivisten käytäntöjen kokeiluja työelämässä ja levittämällä tietoa niistä.

Työelämän muutoskyky ja työntekijöiden roolin vahvistaminen kehittämisessä tulee nostaa jatkossa myös teknologia- ja innovaatio­politiikan kovaan ytimeen. Digitalisaatiossa ei ole kyse vain teknologiasta, vaan ihmisten, yhteisöjen ja organisaatioiden kyvystä hyödyntää digitaalitekniikan avaamia uusia mahdollisuuksia.

Juha Antila ja Tuomo Alasoini

Antila on kehittämispäällikkö SAK:ssa. Alasoini on Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori.

