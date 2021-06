Pääministeri, jonka parlamentaarista valtaa on lisätty ohi presidentin ja joka on antanut voimavaransa koronapandemian hoitoon kansakunnan hyväksi, on joutunut häpeään median alhaisen toiminnan takia. Yksinkertaisesti ajattelevat toimivat tuomareina.

Matti Salmenperä kirjoitti (HS Mielipide 2.6.) median suhteellisuustajun katoamisesta. Jos miespääministeri nauttisi myönnetyt ateriat ja vaimo peesaisi uraa taustalla, media ei kiinnostuisi.

Kysymys on vaalien lisäksi sovinismista. Naispääministerinkö pitäisi toimia esiliinannauhat vilkkuen myös valtakunnan johdossa?

Suomi ei ole sivistysvaltio.

Terttu Hoviniemi

Helsinki

