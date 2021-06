Suun terveydenhuollon hoitovelka on painettava alas

Heikentynyt suun kunto vaikuttaa myös leikkausjonojen purkuun niitä hidastavasti. Infektio suussa estää vaikkapa tekonivelleikkauksen.

Suun infektioiden lisääntymisellä ja pahenemisella on suora yhteys moniin kroonisiin sairauksiin.

Koronaepidemia on kasvattanut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) laskelmien mukaan suun terveydenhuollon hoitovelan jo 1,3 miljoonaan potilaskäyntiin. Suurin suunterveyden hoitovelka on alueilla, joilla koronatilanne on ollut hankalin, sekä paikkakunnilla, joissa suun terveydenhoidon ammattilaisia siirrettiin koronatehtäviin, esimerkiksi näytteenottoon maan raja-asemille, satamiin ja lentokentälle.

Todellisuudessa hoitovelka on tätäkin suurempi, sillä luvuissa eivät näy ne ihmiset, joilla on suussaan hoidontarvetta mutta jotka eivät ole toistaiseksi hakeutuneet hoitoon. Rokotussuojan lisääntyessä myös tämä piilevä hoitovelka tulee lisäämään suun terveydenhoidon paineita.

Viivästyneen hoitoon hakeutumisen tai pääsyn vuoksi suun sairaudet ovat monilla potilailla edenneet, ja näin lisääntyy jatkossa vaativampien hoitojen tarve. Erityisesti heikoimmassa asemassa olevat ihmiset ovat suurimmassa vaarassa myös suusairauksien pahenemiselle. Suun infektioiden lisääntymisellä ja pahenemisella on suora yhteys moniin kroonisiin sairauksiin. Heikentynyt suun kunto vaikuttaa myös leikkausjonojen purkuun niitä hidastavasti: infektio suussa kun estää vaikkapa tekonivelleikkauksen.

THL:n arvion mukaan suun terveydenhuollon hoitovelan purkamiseen tarvitaan pahiten ruuhkautuneilla alueilla jopa kolmen vuoden työpanos. Tämä edellyttää suun terveydenhuollon henkilöstöresurssien pysymistä vähintään nykyisellä tasolla, joka sekin vaikuttaa kovin haastavalta.

Suun terveydenhuollon henkilöstön jaksaminen on kovilla. Työstä on tullut yksipuolista temppujen tekemistä, ja kokonaisvaltainen suun terveyden edistäminen on saanut väistyä korjaavan hoidon alta. Alalta siirrytään entistä useammin muille toimialoille, ja koulutuksen keskeytysprosentit ovat kasvussa. Krooninen työvoimapula vaivaa alaamme niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla.

Joillain paikkakunnilla hoitovelan purkuun on keinoksi otettu myös hoitoaikojen lyhentäminen. Tilastojen valossa tämä saattaa vaikuttaa hetkellisesti myönteiseltä ratkaisulta, mutta varsinaisen suun terveydenhuollon ydinkysymykseen sillä ei ole myönteistä vaikutusta. Yksittäisen asiakkaan hoitokertojen määrä ja hoitojakson pituus kasvaa kohtuuttomasti, kun yksittäiset hoitokerrat lyhenevät pahimmillaan noin 20 minuutin pyrähdyksiksi.

Huomattavasti hoitokerran lyhentämistä tehokkaampi olisi ”kerralla kuntoon” -malli, jossa moniammatillisella suuhygienistin, hammashoitajan ja hammaslääkärin yhteistyöllä ja pidemmillä hoitokerroilla hoidettaisiin asiakkaan suu parhaimmillaan kuntoon yhden potilaskäynnin aikana.

Tämä toimintamalli vaatii riittävästi moniammatillisia hoitotiimejä, työskentelyyn soveltuvia tiloja sekä työnjaon kehittämistä.

Kokonaisuutena suun terveydenhuollon hoitovelan purkaminen sekä alan veto- ja pitovoimaisuuden kehittäminen vaatii uusia ajatuksia ja toimintamalleja. Tulevat hyvinvointialueet ja kunnat ovat tulevaisuudessa paljon vartijoina. Suun terveys on saatava osaksi kokonaisterveyttä.

Seija-Sofia Käärmelahti

puheenjohtaja

Suun terveydenhoidon ammattiliitto STAL ry

