Väärä kirjoitustapa voi johtaa äänen turhaan hylkäämiseen.

Äänestyskopeissa on mallinumerot, joiden mukaisesti ehdokasnumero pitäisi vaalilipukkeeseen kirjoittaa. Nykyisten mallinumeroiden mukaan numero yksi on vain pystyviiva, ei siis kattoa, ja numerossa seitsemän on sekä katto että poikkiviiva.

Monella äänestäjällä on kuitenkin omat tottumuksensa tehdä ykköseen katto ja seiska ilman poikkiviivaa. Väärä kirjoitustapa voi siten johtaa äänen turhaan hylkäämiseen. Itseäni ainakin harmittaisi, jos saisin ehdokasnumeron, joka koostuu pelkistä näistä kyseisistä numeroista.

Muutkin numerot on kyllä malliksi piirretty, mutta niiden kohdalla ei liene samanlaisia tottuneita vaihtoehtoisia tapoja kirjoittaa ne kuin 1 ja 7. Tarkkaavainen ja huolellinen äänestäjä tarkistanee silti niidenkin kirjoitustavat ja varmistaa, että kirjoittaa ne ohjeiden mukaisesti. Ei voine olettaa, että kaikki silti näin tekevät.

Mahtaako olla harkittu laisinkaan, että numerot 1 ja 7 poistettaisiin ehdokasnumeroista kokonaan? Samaten siis tietenkin kaikki luvut väleiltä 10–19, 70–79, 100–199, 700–799, kuten myös esimerkiksi 21 ja 27 ja niin edelleen. Poistuvien numeroiden määrä olisi kyllä melko suuri, mutta eivät kai numerot koskaan lopu kesken?

Presidentinvaaleissa on jo vanhastaan tapa olla antamatta ehdokasnumeroa 1 kenellekään, ymmärtääkseni siksi, ettei se aiheuta mielikuvia, jotka voisivat vääristää mielipiteitä. Kiinnostaisi tietää, onko tätä tutkittu – siis onko siinä mitään perää. Samoin kiinnostaisi tietää, onko tilastoja äänten hylkäämisistä väärin piirrettyjen ykkösten tai seiskojen osalta. Kyseiset numerot poistamalla turhia hylkäyksiä ei tulisi lainkaan.

Mikko Setälä

Tuusula

