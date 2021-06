Vakinaisessa virassa olevien terveyskeskuslääkäreiden tulee olla yleislääketieteen erikoislääkäreitä, joiden vastuulla on potilasturvallisuus.

Hallitusohjelman mukaan sote-uudistuksen tulee muun muassa kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut, parantaa palveluiden saatavuutta, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti ja hillitä kustannusten kasvua.

Lakiesitys lähtee siitä, että julkiseen erikoissairaanhoitoon potilaan voi lähettää vain virkalääkäri eli julkisessa virassa oleva lääkäri. Tämä kaventaisi potilaan oikeuksia ja edellyttää, että perusterveydenhuollossa on valtakunnallisesti yhdenvertainen ja laadukas julkisten peruspalveluiden saatavuus. Näin ei tällä hetkellä ole, ja moni potilas joutuu hakemaan apua julkisen perusterveydenhuollon ulkopuolelta. Jos tämä mahdollisuus suljetaan, lisääntyy eriarvoisuus.

Esimerkkinä (potilaan luvalla) kaksi kuukautta apua hakenut kuumeileva vatsakipupotilas, jolta lopulta puhkesi suoli vakavine seurauksineen pahanlaatuisen kasvaimen takia. Terveyskeskuksen päivystävän hoitajan neuvo oli: ”Älä juokse täällä yhtenään.”

Perusterveydenhuoltoa on pyritty korjaamaan lisäämällä lääkärikoulutusta ja lääkärinvirkoja, mikä on osin parantanut palveluiden saatavuutta muttei toiminnan tehoa eikä laatua. Perusterveydenhuollossa on edelleen vakava osaamisvaje, jota uusi sote-suunnitelma ei korjaa. Nuorten lääkärien yhdistys on esittänyt erikoistuvien lääkärien virkoja terveyskeskuksiin (Mediuutiset, 22.4.). Erikoistuminen on koulutusta ja edellyttää läsnä olevaa kouluttajaa.

Suurin ongelma on monin paikoin sekä potilaan että kokemattoman lääkärin jääminen yksin. Lääkärit vaihtuvat. Tutkimuksia tehdään, mutta pitkittyneissä ongelmatapauksissa kokenut yleislääketieteen erikoislääkäri on liian harvoin mukana tukemassa jatkopäätösten tekoa. Tämä on potilaan ja lääkärin oikeuksien kannalta keskeinen kysymys, kun tutkimustulokset ja erikoistumattomien määräaikaisten lääkärien johtopäätökset eivät johda mihinkään. Esimerkkitapauksessa kaksi nuorempaa lääkäriä oli kiinnittänyt huomiota potilaan laihtumiseen ja kirjoittanut Omakantaan syöpäepäilyn, mutta siihen ei kukaan reagoinut.

Perusterveydenhuolto on erikoislääkärin osaamista vaativaa työtä. Potilaiden diagnostiikkaa ja hoitoa pitää käytännön työssä ohjata yleislääketieteen erikoislääkärin – ei toimistossa, vaan jalkautuneena potilashoitoon ja ohjaamalla nuoria lääkäreitä ja hoitohenkilökuntaa. Ei riitä, että on lääketieteen osa-alueita konsultoivia erikoislääkäreitä, jotka vastaavat esitettyihin alansa kysymyksiin. Pitää olla myös niitä, jotka selvittävät lääketieteellisiä kokonaisuuksia. Potilas ja kokematon lääkäri tarvitsevat kokonaisarvion ja sen edellyttämät toimenpiteet.

Potilaan tarpeista lähtevää perusterveydenhuollon osaamistasoa ja vastuuntuntoa on nostettava. Vakinaisessa virassa olevien terveyskeskuslääkäreiden tulee olla yleislääketieteen erikoislääkäreitä, joiden vastuulla on potilasturvallisuus. Perusterveydenhuollon osaamistason noston tulee olla keskiössä.

Pirkko Vihko

lääketieteen tohtori, professori

työterveyshuollon erikoislääkäri, kliinisen kemian erikoislääkäri, Helsinki

