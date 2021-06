Kyse on siitä, kuinka paljon arvostamme sitä, ettei oppiminen ole lompakon paksuudesta kiinni.

Näyttikö historianopettaja sinulle dokumenttia Yle Areenasta yläasteella tai opiskelitko psykologian ylioppilaskirjoituksiin Abitreenien avulla? Jos nämä soittavat kelloja, onneksi olkoon: suomalainen yhteiskunta on tukenut oppimistasi Yle-verolla. Maksuton koulutus on ollut osa suomalaisten elämää niin pitkään, että se tuntuu itsestäänselvyydeltä – ei siis ihme, että ilmaisten sisältöjen yhteys yhdenvertaiseen koulutukseen on jäänyt varjoon viime päivinä käydyssä Yle-keskustelussa.

Koulutuksen tasa-arvo on suomalaisen menestystarinan kuokka ja kirves. On hienoa ja kansainvälisesti poikkeuksellista, että netissä on kaikkien saatavissa huikean paljon materiaaleja esimerkiksi ylioppilaskirjoituksiin valmistautumiseen ja vieläpä niin, ettei niistä tarvitse pulittaa penniäkään. Maksuttomat laadukkaat materiaalit takaavat myös mahdollisuuden jatkuvaan oppimiseen aikana, jolloin työelämä on murroksessa ja uusia taitoja on omaksuttava jatkuvasti.

Kysymys maksuttomista oppimissisällöistä saa myös erityisen painoarvon koronaviruksen jätettyä jälkeensä oppimisvajetta. Toki joillakin on varaa kuroa oppimisvajetta hankkimalla tukiopetusta joltain sitä tarjoavalta yritykseltä, mutta kylmä fakta on, että kaikilla ei ole mahdollisuutta heittää monia satoja euroja koulutukseen. Tällöin esimerkiksi Abitreenien materiaalit nousevat arvoon arvaamattomaan. Viimeinen asia, jota kukaan meistä kaipaa, olisi oppimisen eriarvoistuminen.

Lopulta kyse on siitä, kuinka paljon arvostamme sitä, ettei oppiminen ole lompakon paksuudesta kiinni. Olemmeko valmiita yhteiskuntana panostamaan siihen verovaroin vaiko emme? Totta puhuen Suomen kaltaisessa maassa vastaus ”emme” tuntuu järjettömältä.

Emilia Uljas

puheenjohtaja, Suomen lukiolaisten liitto

