Arkkitehtuuri- ja designmuseon rakentaminen Eteläsatamaan voi parhaimmillaan tuoda arvokkaan lisän Suomen näyteikkunana toimivaan merelliseen kansallismaisemaan. Uhkana on kuitenkin museon ympäristöön kaavaillun rakentamisen massiivisuus.

Suomenlinna, Senaatintori, Kauppatori ja Esplanadi sekä näkymät Tähtitorninmäen näköalatasanteilta muodostavat merellisen Helsingin sydämen. Empirearkkitehtuurin hallitsema matala siluetti meren suunnalta on kaupungin käyntikortti. Helsinki on Euroopan harvoja pääkaupunkeja, jonka historiallisesta keskustasta on välitön yhteys saaristoon ja avomereen.

Eteläsatamaan suunnitellusta arkkitehtuuri- ja designmuseosta toivotaan näyttävää lisää pääkaupungin kulttuurirakennusten sarjaan ja rantavyöhykkeen vetonaulaa. Rahoituslupausten ansiosta hankkeen toteutuminen on lähempänä kuin koskaan.

Makasiinirannan laatu- ja konseptikilpailun ohjelmassa kaavailtu mittava toimitila- ja palvelurakentaminen museon ympäristöön herättää kuitenkin kysymään, täyttyvätkö lupaukset uusista elävistä rantakortteleista.

Satamatoiminnoilta vapautuvalle, varjoisalle ja korkeussuhteeltaan vaativalle rantakaistaleelle luvataan vetovoimaista tilaa kaupunkilaisten käyttöön. Oikea ratkaisu ei kuitenkaan voi olla museon ”pyhittämä” massiivinen rakennusrintama.

Kilpailuasiakirjoissa ei esitetä mitään perusteluja, miksi tiivis ja korkea rakentaminen sopisi tälle keskeiselle paraatipaikalle. Koska kilpailuohjelma sallii alueelle jopa seitsemän Stora Enson talon verran uudisrakentamista, ei hyvälläkään suunnittelulla ole mahdollista säilyttää edes keskeisiä näkymiä, joita kilpailuohjelmassa edellytetään.

Tehdyt päätökset mahdollistavat alueen myymisen laatu- ja konseptikilpailun voittajalle, jonka ensisijaisena tavoitteena voi olla tuottava kiinteistösijoitus. On suuri vaara, että rakentamisen määrä lähtee kasvuun kilpailuvaiheen jälkeen. Pystyykö kaupunki maapohjan myytyään enää asettamaan tulevalle kiinteistösijoittajalle riittävän sitovat laatuvaatimukset, etenkään kun kiinteistöjen jälleenmyyntiä ei rajoiteta?

Makasiinirannan hanke mainostaa tuottavansa vilkkaita rantabulevardeja ja aukioita kahviloineen ja ravintoloineen. Alueen myynti kaventaa kuitenkin mahdollisuuksia luoda uutta merellistä kaupunkitilaa kaikille kansalaisille.

Uudisrakentaminen on vaarassa typistyä suurelta yleisöltä suljetuiksi palvelu- ja toimitiloiksi merinäkymien äärelle. Rakennusten varjostama kapea rantavyöhyke ei myöskään riitä kasvualustaksi eläville rantatoiminnoille, saati jalankulku- ja pyöräilyliikenteelle.

Makasiinirannan alue tarjoaisi ainutlaatuiset mahdollisuudet mitä erilaisimmille merellisille toiminnolle. Sellaisia voisivat olla Itämeren luontoon ja kulttuurihistoriaan tai Helsingin satamatoimintoihin ja saaristoyhteyksiin liittyvät aktiviteetit. Ne kiinnostaisivat myös kansainvälistä yleisöä. Merellinen kansallismaisema on helsinkiläisten yhteistä rikasta kulttuuriperintöä, jonka mahdollisuuksiin tulisi tarttua.

Aino Niskanen

arkkitehtuurin historian professori emerita, Helsinki

Mona Schalin

arkkitehti, Helsinki

Tiina Valpola

arkkitehti, Högfors, Karkkila

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.