The Ulkopolitistissa tutkija Ilona Lahdelma kertoo, että hänen espanjalaisen työpaikkansa seminaarissa Suomi luokiteltiin liittovaltioksi.

”Myöhemmin esitelmän aikana kävi ilmi, että luennoitsija tarkoitti valtioita, joissa hallinnolliset velvollisuudet ja valtuudet on jaettu paikalliselle tasolle – Saksassa ja Espanjassa tämä tarkoittaa osavaltiota, mutta vähäväkisessä Suomessa nämä samat valtuudet on kunnilla.”

”Tässä mielessä voisi sanoa, että Suomen kuntavaalit vastaavat Espanjan aluevaaleja tai Saksan osavaltiovaaleja. Tämä johtuu siitä, että Suomi on toistaiseksi ainut EU-maa, jossa valtion tai alueellisen tason hallintoja on vain yksi, mutta samaan aikaan kunnilla on taloudellinen itsehalllinto. Muissa Euroopan maissa, vaikkeivät liittovaltioita olisikaan, alue-, lääni-, tai maakuntahallinnot menevät valtuuksillaan kuntien ohitse.”

”Muissa Pohjoismaissakin kunnat kuitenkin loppujen lopuksi vastaavat aluehallinnoille, kun taas Suomessa vain valtiolle. Suomessa kuntavaaleilla on siis nimeään tärkeämpi rooli.”

”Tietysti suoran vertauksen tekeminen eri maiden välillä on vaikeaa, koska hallintomuodot eri Euroopan valtioissa eroavat toisistaan monessa mielessä. – – Se, mikä merkitsee on kuitenkin se, että valtiotason alla on hallinnollinen taso, jolla on laajat, valtiosta itsenäiset valtuudet. Espanjassa se on Katalonia, Yhdistyneissä kuningaskunnissa Skotlanti ja Suomessa se on Kärsämäki.”

”Äänestäjillä voi olla Suomen järjestelmässä taipumusta jonkin puolueen äänestämiseen valtakunnanpolitiikassa ja jonkin toisen puolueen äänestämiseen kuntavaaleissa. Toisaalta valtakunnan tason puoluekuri ei toimi kuntavaaleissa, joissa kontekstista riippuen saman puolueen ehdokkaat voivat kannattaa hyvinkin erilaisia linjoja. Näin ollen kunnallispolitiikka selittää omalta osaltaan suomalaisen poliittisen kentän pirstaloitumista.”

Ulkopolitiikka-lehdessä Milttonin varatoimitusjohtaja Katri Makkonen arvioi, että biodiversiteetti ja lajikato voivat vaikuttaa helpommilta aiheilta kuin politisoitunut ilmastonmuutos.

”Vaikeita päätöksiä, valintoja ja luopumisia on kuitenkin edessä.”

”Lajikadon seuraukset ovat globaalit ja globaalilla tasolla ne on ratkaistava. Samalla kriisi on mitä paikallisin. Metsäkeskustelu, tyrkyllä olevat kaivoshankkeet, turve, maatalous, Itämeren tila ja moni muu kietoutuvat kaikki luonnon ja talouden mutkikkaaseen suhteeseen.”

”Mikä on tajunnan taso Suomen valtiovarainministeriössä, siihen antaa jotain osviittaa sen maaliskuussa julkaisema kestävän kasvun ohjelma. Ilmastonmuutos mainitaan ohjelmassa 48 kertaa, biodiversiteetti viisi.”