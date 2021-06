Miksi kirkon aluerekisterit eivät resursoi toimintoja riittävällä henkilöstömäärällä?

Suurten seurakuntayhtymien aluerekisterit tekevät tärkeää palvelutyötä laatimalla sukuselvityksiä perunkirjoituksia varten. Kirkon aluerekisterit toimittavat nyt sukuselvityksen paikkakunnasta riippuen runsaasta kuukaudessa kahdeksaan viikkoon.

Jos aluerekisteristä pyytää kokonaissukuselvitystä vainajasta, joka on kuollut Turun alueella mutta syntyisin tai tullut Turun alueelle jostain muualta Suomesta, kestää sukuselvitys saamani tiedon mukaan kolme kuukautta. Osaava sukuselvityksen hankkija kykeni aiemmin seurakunta seurakunnalta soittelemalla tilaamaan puhelimitse sukuselvityksen parissa päivässä. Pieniltä seurakunnilta virkatodistukset sai muutamassa päivässä. Suuretkin seurakuntayhtymät kykenivät vielä pari vuotta sitten noin parin viikon toimitusaikaan.

Tänä vuonna viimeisetkin pienet seurakunnat lopettavat sukuselvitysten kirjoittamisen ja tekevät sopimuksen sukuselvityksiensä teettämisestä alueensa aluerekisterin kanssa. Pienet seurakunnat kertovat, että sopimuksessa aluerekisterit lupaavat sukuselvitysten valmistuvan kahdessa viikossa.

Kaikissa tapauksissa perunkirjoituksella ei ole kiirettä, mutta kuukauden ylittävä aika puhumattakaan kolmesta kuukaudesta sukuselvityksen saamisessa vaarantaa jo perikuntien oikeusturvaa ja saattaa joissakin tapauksissa aiheuttaa todellisia ongelmia kuolinpesien talousasioissa. Varsin erikoista on myös se, että saatuani toimeksiannon perunkirjoituksen laatimiseen ensimmäinen tehtävä on hakea perunkirjoituksen pitämiselle jatkoaikaa.

Miksi kirkon aluerekisterit eivät resursoi toimintoja riittävällä henkilöstömäärällä? Osaavaa väkeä on varmasti saatavilla – esimerkiksi eläköityneet kirkon virkamiehet voisi helposti palkata ruuhkien purkuun, ja virkamiehet voisivat myös tehdä ylitöitä. Kirkon pienillä seurakunnilla on valtavasti osaavaa (alityöllistettyä) työvoimaa, joka voisi etänä laatia sukuselvityksiä. En millään usko, että tuollaisen ”ruuhkareservin” kouluttaminen voisi olla ylivoimainen tehtävä, kun asia vain halutaan hoitaa. Kohtuullinen maksimitoimitusaika sukuselvitykselle olisi miestäni 2–3 viikkoa.

Vai onko kirkon aluerekisterijärjestelmään rakennettu kankea ja toimimaton atk-ohjelmisto, joka hidastaa sukuselvitysten tekemistä? Aiemmin, jo vuosia sitten perustetulla kirkon palvelukeskuksellahan on ollut suuria atk-ongelmia, mikä on tiettävästi lisännyt kirkon menoja. Keskittäminen on teoriassa hyvä asia, mutta joskus siinä tehdään suuria virheitä.

Kalle Puhalainen

varatuomari, Raisio

