Viikon puheenaiheet

1) Mitta täyttyi!

Tuhannet mustiin pukeutuneet ihmiset seisoivat torstaina Eduskunta­talon edessä suorissa riveissä järkähtämättöminä. He olivat kulttuuri- ja tapahtuma-alan ammattilaisia, jotka olivat tulleet hakemaan lainsäätäjältä oikeutta Mitta on täysi -mielenosoituksella. Kansanedustajille luovutettiin julkilausuma, jonka oli allekirjoittanut 171 tapahtuma-alan yhteisöä ja toimijaa. Ala on kärsinyt rajusti koronarajoituksista. Vaikka muuta yhteiskuntaa on kesän koittaessa avattu, tapahtumia rajoitetaan usein yhä niin tiukasti, ettei niitä voi tai kannata järjestää.

2) Urheilujuhlat

Urheiluviikkoa hallitsivat Leijonat ja Huuhkajat. Suomen jääkiekko­maajoukkue taisteli mitaleista Latvian MM-kisoissa, ja Suomen jalkapallo­maajoukkue nimettiin ensi perjantaina alkaviin EM-kisoihin. Jääkiekon puolella Suomesta on tullut kestomenestyjä, mutta jalkapallofaneille arvokisat ovat uusi ja ihmeellinen asia. Siksi on harmi, että hartaasti suunniteltu kisamatka Kööpenhaminaan tai Pietariin jäi koronarajoitusten takia monelta haaveeksi. Teemu Pukki ja muut sinivalkoiset aloittavat pelinsä Tanskaa vastaan ensi lauantaina.

3) Kevytjuhlat

Moni koululainen joutui lauantaina päättämään koulunsa vähin äänin. Tavallisesti tähän aikaan kouluissa lauletaan ylioppilaille, ammattiin valmistuneille ja peruskoulun päättäneille. Nyt perinteiset kevätjuhlat jäivät monessa koulussa väliin tai niitä vietettiin supistetussa muodossa. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla ja Pirkanmaalla sisätiloissa oli lupa järjestää vain kymmenen ja ulkotiloissa viidenkymmenen hengen kokoontumisia. Kotioloissa järjestettäviin juhliin suositeltiin maskien käyttöä ja vierailuaikojen porrastamista. Onneksi oli edes kiva sää.