Millainen Suomi olisikaan ilman rakentajia, logistiikka-alan työntekijöitä, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, ravintolatyöntekijöitä ja lukuisia muita osaajia?

Ammatillisessa koulutuksessa olevat toivovat tutkitusti lisää arvostusta ammatilliselle koulutukselle. Miten tämä arvostuksen puute näkyy? Ainakin keväisin on helppo huomata, kuinka medioissa nostetaan esiin lähinnä ylioppilaat ja useiden laudaturien menestystarinat. Tilanne on osin ymmärrettävä: tuttua formaattia on helppo jatkaa.

Erityisesti tänä keväänä olisi kuitenkin ollut mahdollista kertoa laajemmin myös valmistuvista ammattikoululaisista, jotka ovat suorittaneet käytännönläheisiä opintojaan haastavissa etäolosuhteissa. Valmistuminen ei ole ollut itsestäänselvyys monellekaan nuorelle. Opinnoissa onnistumista tulee voida tarkastella muistakin kulmista kuin päättötodistuksen numeroiden ja kirjainten kautta.

Ammatillisessa koulutuksessa on tapahtunut viime vuosina laajoja uudistuksia esimerkiksi koulutusreformin vuoksi. Peruskoulun päättävistä nuorista runsaat 40 prosenttia jatkaa opintojaan ammatillisessa oppilaitoksessa ensisijaisena vaihtoehtonaan. Luvuissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia, joten ammatillinen koulutus houkuttelee edelleen isoista myllerryksistä huolimatta.

Sakki ry:n vuonna 2019 toteuttamasta amisbarometri-tutkimuksesta käy ilmi, että suuri osa nuorista hakeutuu ammatilliseen koulutukseen erityisesti itseä kiinnostavan alan ja osaamisen kehittämisen vuoksi. Ammattikoululaiset kokevat ylpeyttä opinnoistaan. Ja miksi ei? Ammatillinen koulutus tarjoaa mahdollisuuden päästä itseä kiinnostavalle alalle töihin heti valmistumisen jälkeen. Ammattiopintojen hyvänä puolena on myös käytännönläheisyys – opiskelijat oppivat tekemällä. Opintojen suorittaminen on joustavampaa kuin esimerkiksi lukiossa, ja lisäksi tutkinto tarjoaa väylän korkeakouluopintoihin.

Ammatillisesta koulutuksesta valmistuvat yhteiskuntamme tukipilarit. Millainen Suomi olisikaan ilman rakentajia, logistiikka-alan työntekijöitä, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, ravintolatyöntekijöitä ja lukuisia muita osaajia? Matka kohti ammatillisen koulutuksen arvostusta on kuitenkin vielä pahasti kesken. Asenteet ja mielikuvat amiksista siirtyvät sukupolvilta toisille, ja niihin vaikuttaminen on erityisen haastava mutta välttämätön tehtävä. Ammattiin opiskelevien tulee saada ansaitsemansa tunnustus niin nyt kuin jatkossakin.

Sara Siponmaa

kehittämisasiantuntija

Matti Tujula

edunvalvonnan asiantuntija

Sakki ry

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.