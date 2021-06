Kuinka pysyvää on metsän määrän kasvu?

Kansantalouden kannalta metsien puumäärän lisäyksen hyöty ei ole niinkään selvä.

Kiitos professori Olli Tahvoselle (HS Mielipide 4.6.), että metsäkeskusteluun tuodaan pohdintaa hiilen sidonnan arvosta. Asia ei ole helppo, ja se vaatii toimenpiteitä Suomen hallitukselta.

On kuitenkin kysyttävä, kuka maksaa vähennykset. EU:n ilmastopolitiikalle on tyypillistä, että vähennyksen taakan maksajia ei löydy. Tahvonen toi esille, että jo päästökaupan hinta 50 euroa hiilidioksiditonnia kohti tarkoittaa, että puuston säilymisestä maksettava korvaus on usein isompi kuin saatu hakkuutulo.

Toki tämä on näennäistä, koska hakkuutulon menettää metsänomistaja ja hyödyn metsän hiilinielusta kerää EU. Tässä asiassa on ehkä nähtävissä mahdollinen suunnanmuutos, kun Saksan maatalousministeri äskettäin ehdotti metsänomistajille kompensaatiota nielun lisäyksestä.

Esille tulee myös kysymys, kuinka pysyvää on metsän määrän kasvu. Myrskyt, metsäpalot, kuivuus, taudit ja hyönteiset voivat aiheuttaa laajaa tuhoa, kuten esimerkiksi naapurissamme Ruotsissa. Sitä, kuka maksaa luonnontuhot, ei ole vielä sovittu. Professori Markku Ollikainen onkin ehdottanut esimerkiksi hakkuiden viivästyttämistä, jolloin syntyvä kompensaatio olisi selkeämpi.

Kansantalouden kannalta metsien puumäärän lisäyksen hyöty ei ole niinkään selvä. Suomen hyöty miljoonan kuution hakkuista metsäteollisuuden tarpeisiin on 300 miljoonan euron luokkaa. Syy on se, että raaka-aine on yleensä vain pieni osa valmistetun biotuotteen myyntihinnasta. Päästökaupan hiilidioksidihinta noussee 300 euroon tonnia kohti vasta lähempänä vuotta 2050.

Suomen kannalta on nyt tärkeä hetki, kun EU:ssa valmistellaan seuraavia ilmastotoimia. Myös metsänielun tasosta pitäisi päästä kansalliseen yksimielisyyteen.

Esa Vakkilainen

professori, LUT-yliopisto

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.