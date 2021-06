Helsingin kaupungin tavoite on lähivuosina kasvattaa Veräjämäen ja Oulunkylän asukaslukua noin 5 000 asukkaalla. Sen sijaan alueen palveluverkoston tarkastelu on jätetty vasta vuoteen 2026. Tämä on koulu- ja päiväkotipaikkojen kannalta aivan liian myöhäinen ajankohta. Etenkin, kun alueen nykyisetkin koulut ovat täynnä. Veräjämäen palvelujen kehitys uuden koulun myötä tukisi sekä alueen vetovoimaa lapsiperheille että Oulunkylän kehitystä laajemmin.

Vain asuntoja rakentamalla ei luoda viihtyisää ja houkuttelevaa kaupunkia – tarvitaan myös toimivia palveluita. Kaupunkimme tulisi vaalia kouluverkon toimivuutta myös perheiden kannalta. Vain näin voidaan lunastaa useiden puolueiden lupaukset aidosti ihmisten tarpeet huomioivasta, huolehtivasta ja vetovoimaisesta kaupunkiympäristöstä.

Veli Malinen

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.