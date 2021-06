Päiväkotipaikan saaminen läheltä kotia on perheille ja lapsille tärkeätä arjen toimivuuden ja alueen yhteisöllisyyden näkökulmasta.

Nimimerkki Hämmentynyt äiti (HS Mielipide 3.6.) oli pettynyt tyttärensä saamaan päiväkotipaikkaan ja kritisoi Helsingin kaupunkia lähipäiväkotiperiaatteen unohtamisesta.

Helsingissä lähipäiväkotiperiaate on keskeinen toimintaa ohjaava periaate, ja sen toteutumista on vahvistettu lukuisin toimenpitein. Syksyllä 2020 hyväksytyissä varhaiskasvatuspaikan myöntämisen perusteissa yhtenä periaatteena on, että lapselle myönnetään tarkoituksenmukainen paikka kotia lähellä olevaan varhaiskasvatuksen toimipaikkaan, huomioiden paikkatilanne. Tämä tarkoittaa sitä, että paikka tulee antaa aina kotia lähinnä olevasta päiväkodista, jossa on vapaita paikkoja.

Päiväkotimatkojen pituuksia seurataan ja arvioidaan säännöllisesti. Kaupungin päiväkodeissa olevista 80 prosentilla päiväkotimatkan pituus on korkeintaan 16 minuuttia. Vuosina 2017–2020 Helsinkiin on tullut yli 4 000 uutta päiväkotipaikkaa, mikä on merkittävästi väestönkasvua enemmän. Päiväkotipaikan saaminen läheltä kotia on perheille ja lapsille tärkeätä arjen toimivuuden ja alueen yhteisöllisyyden näkökulmasta.

Asiakkaiden palveluohjaus, hakemusten käsittely ja paikkaehdotusten sekä päätösten teko ovat siirtymässä loppuvuodesta 2021 keskitetyn palveluohjausyksikön palveluohjaajien tehtäviksi. Tämä keskittää varhaiskasvatuspaikkojen antamisen kaupungissa. Uudistuksen tavoitteena on entistä toimivampi sekä yhdenvertainen varhaiskasvatuksen paikkojen myöntäminen. Uudistuksen edetessä myös päiväkodeille jää enemmän aloitusvaiheessa aikaa perheiden ja lasten vastaanottamiseen varhaiskasvatukseen.

Mikäli myönnetty varhaiskasvatuspaikka ei vastaa toivottua vaihtoehtoa, on päätöksestä mahdollista tehdä oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuksen kautta asia voidaan käydä virallisesti läpi ja kehittää varhaiskasvatuspaikan myöntämisen prosessia ja parantaa asiakaskokemusta. Pahoittelemme huonoa asiakaskokemusta päiväkotipaikan saantiin liittyen.

Satu Järvenkallas

varhaiskasvatusjohtaja

Niclas Grönholm

ruotsinkielisten palveluiden johtaja

kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Helsingin kaupunki

