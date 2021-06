Terveellisten ruokien tarjoaminen epäterveellisten rinnalla ei ole riittävä keino väestön ruokatottumusten muuttamiseksi.

Heli Tammivuori ja Marleena Tanhuanpää esittivät (HS Mielipide 4.6.), ettei elintarvikkeiden terveysverosta ole hyötyä, vaan se pikemminkin näivettäisi elintarviketeollisuutta. Olen kirjoittajien kanssa samaa mieltä siitä, että elintarviketeollisuus on Suomessa tehnyt hyvää työtä tuodessaan markkinoille uusia, ympäristölle ja terveydelle parempia tuotteita. On myös totta, että kuluttajien valinnoissa vähittäiskaupan rooli on merkittävä, eikä siten kaikkea vastuuta voi sysätä elintarvikkeiden valmistajien niskoille.

Kirjoittajien mukaan terveysveron hyödyistä ei ole näyttöä. Ristiriitaiset tutkimustulokset voivat johtua monesta asiasta. Käyttöön otetut verot eivät ehkä ole olleet riittävän suuria ohjatakseen kuluttamista. Ne on myös voitu asettaa liian kapeasti, vain harvoille tuotteille, tai niiden avulla ei ole onnistuttu tekemään selvää hintaeroa kuluttajalle ensisijaiseen vaihtoehtoiseen tuotteeseen (esimerkiksi sokeroitu vs. sokeroimaton virvoitusjuoma). Verotus on myös tehokkaampaa, jos se on osa laajempaa ruoankäytön ohjausstrategiaa.

Verotuksen vaikutusten tutkiminen on haastavaa: esimerkiksi vaihtelevat aikajänteet ja vasteet – kuten tutkitaanko kulutusta vai terveyttä – vaikeuttavat tutkimusten vertailua ja vahvan näytön saamista.

Tammivuori ja Tanhuanpää toistivat teollisuuden käyttämää väitettä, ettei yksittäisiä elintarvikkeita voi luokitella epäterveellisiksi. Ristiriitaista on se, että elintarviketeollisuus on kuitenkin innokkaasti käyttänyt Sydänmerkkiä, jonka avulla elintarvike luokitellaan muita vastaavan ryhmän tuotteita terveellisemmäksi.

Lopuksi on kyse siitä, minkälainen merkitys yksittäisellä elintarvikkeella on runsaasti ja säännöllisesti käytettynä: parantaako vai heikentääkö se ruokavalion ravitsemuksellista laatua. Tämä on määriteltävissä sekä epäterveellisten että terveellisten elintarvikkeiden osalta. Eikä tämä tarkoita sitä, etteikö terveelliseen ruokavalioon mahtuisi jonkin verran myös epäterveellisiä elintarvikkeita.

Omien selvitystemme mukaan kuluttajat Suomessa käyttävät noin neljänneksen ruokamenoistaan epäterveellisiksi luokiteltuihin elintarvikkeisiin. Ryhmämme on myös juuri julkaissut tutkimuksen ruoan valinnan motiiveista: terveys on tärkeä kriteeri lähinnä vanhemmille ihmisille ja osin myös pidemmälle koulutetuille. Tärkeämpiä motiiveja ovat useimmille maku, hinta, tuttuus ja käytön helppous.

Tästä voi päätellä, ettei terveellisten ruokien tarjoaminen epäterveellisten rinnalla ole riittävä keino väestön ruokatottumusten muuttamiseksi. Tarvitaan hyvin suunniteltua ohjauskeinojen yhdistelmää, ja näihin kuuluu terveysperusteinen verotus. Elintarviketeollisuutta tämä ei näivettäisi, sillä tuotantoa ja markkinointia voi ymmärtääkseni aina siirtää nykyistä vahvemmin terveellisten elintarvikkeiden puolelle.

Mikael Fogelholm

ravitsemustieteen professori, Helsingin yliopisto

