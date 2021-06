Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kustannustehokkuus on saavutettu tehostamalla toimintaa niin, että työnteko on muuttunut todella hektiseksi.

Pääkirjoituksen (HS 4.6.) mukaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) rahoitus on turvattava. Kirjoituksessa mainittiin, että Hus on ollut menestys sekä hoitojen laadussa että kustannustehokkuudessa mitaten. Tällä perusteella kirjoituksessa esitettiin, että Husin toiminta ja rahoitus tulisi turvata lailla sote-uudistuksen yhteydessä.

Mainituilla mittareilla arvioiden Hus on tosiaan ollut menestystarina. Husin toimintaa ei kuitenkaan olisi ilman työntekijöitä – ja heidän näkökulmastaan Hus ei näyttäydy pelkästään myönteisessä valossa.

Hoidon laatu edellyttää korkeasti koulutettua henkilöstöä, aktiivista tutkimustyötä ja tasokasta, ympärivuorokautista päivystysjärjestelmää. Husin kustannustehokkuus on saavutettu tehostamalla toimintaa niin, että työnteko on muuttunut todella hektiseksi, ympäri vuorokauden. Laadukkaan hoidon toteuttaminen äärimmäisen kustannustehokkaasti on johtanut siihen, että Husin pitkälle koulutetun ja erittäin motivoituneen henkilöstön piiristä on alkanut kuulua viestejä uupumisesta.

Esimerkiksi kätilöt ovat tuoneet julki huolensa jatkuvan kiireen aiheuttamasta potilasturvallisuusriskistä, ja monet Husin erikoisalat ovat saneet heikkoja arvioita erikoistuvien lääkärien koulutuksen järjestämisestä. Koronaviruspandemia on lisännyt kiirettä entisestään, ja syntyneiden hoitojonojen purku tulee ylläpitämään poikkeuksellista työkuormaa vielä useiden vuosien ajan.

Husin ongelma on sen suuruus. Hallinnollisesti näin suuressa asiantuntijaorganisaatiossa kenenkään ei ole helppo ylläpitää kokonaiskuvaa. Taloudellinen päätösvalta on kaukana käytännön toiminnasta.

Ruohonjuuritasolla Husissa tehdään paljon hyvää ja kehitetään toimintaa työssä jaksamista tukevaan suuntaan. Esimerkiksi kirjoittajan erikoisalalla anestesiologiassa ja tehohoidossa on juuri käynnistynyt työaikakokeilu, jossa lääkäreiden palautumista runsaasta päivystyskuormituksesta tuetaan uusin järjestelyin.

Husilla on päivystystyötä tekevillä erikoisaloilla, kuten anestesiologiassa ja tehohoidossa, erikoissairaanhoidon työnantajana käytännössä monopoli alueella, jolla asuu noin 30 prosenttia Suomen väestöstä. Jos osana sote-uudistusta Husin asema sementoidaan lakiin, toivon, että samaan lakiin kirjataan Husille erityinen velvollisuus pitää huolta työntekijöistään ja heidän jaksamisestaan.

Pirkka Pekkarinen

lääketieteen ja kirurgian tohtori, erikoislääkäri

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.