Kaupungilla näkee nyt eri puolueiden kampanjatyöntekijöitä. Aina puolue, jonka mainosta tarjotaan, ei ole mieleinen. Tästä huolimatta ei ole oikein ilkeillä vaalityöntekijöille, uhkailla heitä, sylkeä päälle tai ääritapauksissa käydä käsiksi. Yksinkertainen ”Ei kiitos” riittää.

Valtaosa kampanjoijista on vapaaehtoisia, jotka omalla ajallaan tekevät työtä kannattamansa aatteen eteen, joten heille kannattaa olla kohtelias. Kampanjointi on osa kansanvaltaa, ja se on arvokas asia. On maita, joissa ei saa kampanjoida.

Juha Jaatinen

Helsinki

