Löysä hiekka on riski pyöräilijöille

Helsingin kaupunki pitää huolta kevyen liikenteen väylistä. Olen huomannut liikkuessani pyörällä Keskuspuistossa, että usein päällystämättömiä väyliä huolletaan lisäämällä löysää hiekkaa vanhan päälle. Lisätty hiekka kiinteytyy ajan oloon.

Ennen kiinteytymistään löysä hiekka on turvallisuusriski ja voi johtaa pyöräilijöiden kaatumisiin. Tämä on erityinen ongelma liikuttaessa pyörällä, jossa on kapeat renkaat korkeilla täyttöpaineilla.

Lisätystä hiekasta tulisi ilmoittaa tilapäisellä liikennemerkillä hyvissä ajoin ennen korjatun kohdan alkamista, jotta pyöräilijät ehtivät varautua.

Anders Söderholm

pyöräilijä, Helsinki

