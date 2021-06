Parveketupakointi on saatava loppumaan

On käsittämätöntä, että parveketupakointiongelmaa ei saada kuriin (HS Mielipide 7.6.). Tutkimuksessa joka toinen kerrostaloasukas kertoo asuntoonsa kulkeutuvasta tupakansavusta. Se on syöpävaarallinen aine ja myös monella tavalla pilaa ihmisten asumista.

Me kaikki tupakkaterveyden parissa toimivat saamme epätoivoisilta ihmisiltä – vanhuksilta, sairailta ja vammaisilta – jatkuvasti viestejä: Tehkää jotakin!

Tupakkalakia ollaan uudistamassa, asunto-osakeyhtiölakia ollaan uudistamassa, mutta kunnollista ratkaisua ei ole näköpiirissä. Miksi tämän asian ratkaisu on niin vaikeaa, vaikka demokratiassamme tämä on valtavan enemmistön tahto ja kysymys on terveysturvallisuudesta?

Pekka Puska

professori, Helsinki

puheenjohtaja, Suomen Ash ry

