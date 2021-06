Me ratkaisemme ilmastonmuutoksen

Ihmiskunta on tietoinen ongelmasta ja ryhtynyt toimeen. Kyse on enää globaalista keinojen yhteensovittamisesta.

Filosofi John Locke määritteli 1600-luvun lopussa, että omistusoikeus syntyy, kun ihminen muokkaa luonnonvaroja omalla työllään ja taidoillaan. Adam Smith täydensi tätä ajattelua sata vuotta myöhemmin määrittelemällä pää­oman varastoiduksi työksi. Nämä kaksi yhdessä luovat ihmisten ja kansojen vaurauden. Nämä periaatteet vaikuttavat edelleen taloudessamme.

Yksi ilmeinen puute niissä nykyisin on. Locke oletti luonnonvarat loputtomiksi. Myöskään ilmaston, vesistöjen sekä maaperän saastuttamiselle hän ei asettanut hintaa. Maapallon viljelysmaan ja raaka-aineiden niukkuus sekä väestönkasvu ovat tuoneet näiden luomat ongelmat eri tavoin esille. Useat niistä on onneksi ratkaistu. Liian moni on valitettavasti vielä ratkaisematta.

Locken virhepäätelmä johtui maailmankuvasta. Amerikan uudisasutus oli vasta aluillaan. Viljelysmaata ja resursseja tuntui olevan rajattomasti muokattavaksi. Ihmiskunta ei ollut vielä teollistunut, ja ekosysteemi pystyi mukautumaan toimintamme ulkoisvaikutuksiin.

Locke varmasti lisäisi tänä päivänä talousmalliinsa hinnan uusiutumattomien raaka-aineiden ensikäytölle kannustamaan materiaalien kierrätystä sekä hinnan ilmaan, vesistöihin ja maaperään laskettaville päästöille. Kutsumme näitä nykyisin kiertotaloudeksi ja saastuttaja maksaa -periaatteeksi. Sen merkittävin sovellus lienee Euroopan unionin päästökauppa.

Oma yhteiskunnallinen heräämiseni lähti YK:n Rion kestävän kehityksen kokouksesta vuonna 1992. Maailman luonnon kantokyky huolestutti ja halusin toimia. Kun nyt seuraan keskustelua ilmastonmuutoksesta, tulee mieleen oman lapsuuden ja nuoruuden tuomiopäivän ongelmat. Rikkisateiden piti tuhota merkittävä osa yhteyttävistä kasveista. Otsonikerroksen häviämisen ja auringon UV-säteilyn piti tuhota iso osa muusta elämästä maapallolla.

Ongelma havaittiin, ja ihmiskunta sekä lainsäätäjät ryhtyivät toimiin. Rikkipäästöille asetettiin rajoituksia, ja esimerkiksi Yhdysvallat hoiti ongelman rikkipäästöjen päästökaupalla. Freonit ja muutama muu otsonikatoa aiheuttava kemikaali kiellettiin. Maailma pelastui. Samalla tavalla me myös torjumme ilmastonmuutoksen.

Seurasin Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin huhtikuussa järjestämää ilmastohuippukokousta ilolla. Yhdysvaltojen, Kiinan, Intian ja Venäjän johtajat jakoivat yhteisen huolen ja sitoutuivat tavoitteisiin, jotka meille ilmastopolitiikkaa seuranneille olisivat 5–10 vuotta sitten olleet utopiaa. Uskallan luottaa, että keinot ja tarvittaessa tiukemmat sitoumukset seuraavat tuota henkeä Glasgow’n ilmastokokouksessa syksyllä.

Yritysten ja kansalaisten suuri enemmistö on jo pitkään halunnut toimia ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Välillä tuntuu, että juuri nyt ilmastonmuutoksen torjumiselle suurin uhka ovat siitä kovinta ääntä pitävät ja poliittisen identiteettinsä sen varaan rakentaneet. Ilmasto­aiheesta ei kannata tehdä vastenmielistä keskiluokalle, joka on jo mukana.

Toinen uhka on keinojen ideolo­gisoiminen. Euroopan unionissa Saksa ja Belgia lisäävät hiilivoimaa ajaessaan nollapäästöistä ydinvoimaa alas turhaan. Lisäksi taksonomia-asetuksessa ydinvoima määritellään järjen ja tieteen vastaisesti ilmastolle haitalliseksi energiaksi. Myös talousmetsien viisaan käytön ja kasvattamisen yhteys metsien maksimaaliseen hiilinieluun pitäisi tunnustaa ilman metsien käytön ideologisoimista. Luonnon monimuotoisuus ja metsien kestävä talouskäyttö on täysin mahdollista sovittaa yhteen.

Mauno Koivisto on sanonut näin: ”Ellemme varmuudella tiedä, kuinka tulee käymään, olettakaamme, että kaikki käy hyvin.”

Ihmiskunta on tietoinen ongelmasta ja sitoutunut sen ratkaisemiseen. Useimmat kehittyneet taloudet ovat osoittaneet, että talouskasvun ja päästöjen irtikytkentä toimii. Nyt kyse on enää globaalista keinojen yhteensovittamisesta. Ilmastonmuutos ratkaistaan kuten rikkisateet ja otsonikato aikoinaan.

Kirjoittaja on Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja.