Parranajo on valinta, menstruaatio ei

Olen erittäin iloinen kuullessani Helsingin kaupunginvaltuuston päätöksestä aloittaa kuukautissuojien ilmainen jakaminen kouluissa.

Helsingin Sanomat kertoi (3.6.), että Helsinki alkaa jakaa ilmaisia kuukautissuojia kouluissa. Se nosti keskustelua tasa-arvosta ja suojien välttämättömyydestä.

Kokoomuksen kaupunginvaltuutettu Arja Karhuvaara ehdotti, että oppilaat voisivat tarpeen tullen askarrella kuukautissiteitä vanhoista vaatteistaan. Mielestäni esitys on loukkaava. Haluaisinpa nähdä, millainen kohu syntyisi, jos joku ehdottaisi, että peruskoulujen vessapaperin voisi korvataan vanhoilla kouluvihkoilla.

Perussuomalaisten kaupunginvaltuutettu Nuutti Hyttinen taas rinnasti kuukautissuojat partateriin ja ehdotti, että tasa-arvon nimissä vähävaraisille miehille pitäisi jakaa ilmaisia parranajovälineitä. Näen vertauksen pelottavan naiivina, mutta rinnastus ei ole ennenkuulumaton. Se toistuu julkisessa keskustelussa ja internetin kommenteissa. Se kertoo, kuinka huono käsitys joillakin miehillä on naisten fysiologiasta ja perustarpeista. Parranajo on valinta, menstruaatio ei. Ilman parranajoa pääsee hyvinkin ovesta ulos, mutta ilman kuukautissuojia on vaikea päästä vessan ovea pidemmälle.

Hyttisen vertaus on mielestäni siksikin huono, että naisetkin ajavat karvojaan ja tekevät sen usein vielä kalliimmilla pinkkivartisilla höylillä. Nämä, kuten korkeimmalla tasolla arvonlisäverotettavat kuukautissuojat voidaan nähdä osana niin kutsuttua pink tax -ilmiötä: Naisille suunnatut usein pinkit tuotteet saattavat olla kalliimpia kuin vastaavat miehille markkinoidut tuotteet (HS 21.7.2019).

Mielestäni tästä tasa-arvokeskustelusta tekee harhaanjohtavaa se järkeily, jonka mukaan naisten ei tule saada rahallista helpotusta perustarpeisiinsa ilman, että miehet saavat myös jotain. Tasa-arvossa ei käytännössä ole kyse siitä, että kaikki saavat saman verran, vaan siitä, että ihmisille annetaan tarpeidensa mukaan.

Siri Lindholm

kulttuurintutkimuksen apulaislehtori, väitöskirjatutkija, London College of Fashion

