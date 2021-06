Pakonomainen työnteko on elämänhallinnan ongelma

Jopa talouden näkökulmasta 80-tuntisista työviikoista olisi hyvin todennäköisesti enemmän haittaa kuin hyötyä.

Huawein tietoturvajohtaja Mika Lauhde kohautti mediaa hiljattain ehdottomalla Suomeen seitsenpäiväisiä työviikkoja ja kertoi itse työskentelevänsä jatkuvasti yli 80 tuntia viikossa ilman kesälomia.

Ehdotus on absurdi monestakin näkökulmasta. Ihmisen kognitiivinen kyvykkyys on rajallinen, ja toimintakykymme heikkenee nopeasti työtuntien ja stressin lisääntyessä. Kukaan ei tee kahdeksaakymmentä tehokasta ja luovaa työtuntia viikossa, ainakaan kovin pitkään. Liiallinen työnteko myös lisää riskiä kroonisille terveysongelmille ja aiheuttaa satojatuhansia kuolemia vuodessa. Jopa talouden näkökulmasta 80-tuntisista työviikoista olisi siis hyvin todennäköisesti enemmän haittaa kuin hyötyä.

Ihmettelen, miten on mahdollista, että työn tuottavuus on kasvanut viime vuosikymmeninä valtavasti, ja edelleen kuulemme vaatimuksia suorittaa enemmän, tuottaa enemmän ja kuluttaa enemmän. Jos tavoitteena on kansainvälinen kilpailukyky, mihin tämä kilpailu loppuu? Mikä meille riittää? Odottaako palkintona muuta kuin työuupumus, ennenaikainen kuolema ja ympäristökriisi?

Meistä on tullut kilpailumentaliteetin ja oman ahneutemme orjia. Olemme jumittuneet fantasiaan jatkuvasta materiaalisesta kasvusta emmekä osaa lopettaa sitä silloinkaan, kun työnteko alkaa tuhota omaa terveyttämme ja talouskasvu planeettamme terveyttä.

Olisiko aika, että kulttuurimme alkaisi ihailun sijaan näkemään pakonomaisen työnteon yhdenlaisena riippuvuutena ja elämänhallinnan ongelmana? Tällä en halua syyllistää ongelmasta kärsiviä ihmisiä. Riippuvuuksille on aina syynsä, ja teen itsekin ajoittain liikaa töitä. Ongelmaa ei kuitenkaan voida ratkaista, ellei sitä ensin tunnusteta ongelmaksi.

Työtä voi toki tehdä paljon myös siksi, että se on intohimo, mutta silloin tuskin koetaan tarvetta vaatia samanlaista suoritusta muilta. Ihminen, joka saa iloa työstään ja tekee sitä vapaasta tahdostaan, osannee kunnioittaa myös muiden valintoja ja yksilöllisiä eroja suorituskyvyissä.

Jani Kajanoja

tutkijatohtori, psykiatriaan erikoistuva lääkäri, Turku

