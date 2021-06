Pääkirjoitussivun uudet kolumnistit ovat piispa, kielimies, suomalaisuuden mainosnainen ja superlobbari.

Juho Romakkaniemi

Helsingin Sanomien pääkirjoitussivulla siirrytään tänään kesäkauteen, kun kolumnistina debytoi Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi, 44. Romakkaniemi on tunnettu politiikan monipuolisena vaikuttajana, joka on toiminut muun muassa EU-komissaari Jyrki Kataisen ja pääministeri Alexander Stubbin esikunnissa.

Mikään harmaa eminenssi toimitusjohtaja ei kuitenkaan ole, sen tietävät kaikki, jotka ovat Twitterissä seuranneet @Romakkaa ja tämän usein teräviä, joskus provokatorisiakin viserryksiä.

Anu Partanen

Viikon kuluttua ääneen pääsee toimittaja, kirjailija ja konsultti Anu Partanen, 46. Partanen tuli tunnetuksi ensiksi Yhdysvalloissa ilmestyneestä kirjastaan Pohjoinen teoria kaikesta: Parempaa elämää etsimässä, jolla hän sai amerikkalaiset – esimerkiksi senaattori Bernie Sandersin – innostumaan pohjoismaisesta yhteiskuntamallista.

Partanen muutti Yhdysvalloista takaisin Suomeen vuonna 2018 ja toimii nykyään Nordic West Officessa johtavana asiantuntijana.

Janne Saarikivi

Janne Saarikivi, 48, on suomalais-ugrilaisiin kieliin erikoistunut kielitieteilijä, joka on pohtinut ajan ilmiöitä kirjoissaan, kolumneissaan ja Yleisradion Jälkiviisaat-ohjelman vakiokeskustelijana.

Julkisuudessa hän on usein puolustanut pienten kulttuurien arvoa englanninkielistä maailmankulttuuria vastaan.

Mari Leppänen, 42, vihittiin helmikuussa Turun arkkihiippakunnan piispaksi.

Mari Leppänen

Leppänen on ollut kirkon piirissä tienraivaaja, sillä Leppänen on taustaltaan vanhoillislesta­diolainen, eikä konservatiivinen herätysliike hyväksy naispappeutta. Liike sulki Leppäsen piiristään, kun tämä sai pappisvihkimyksen vuonna 2012. Leppänen on avannut naisten asemaa lestadiolaisessa liikkeessä myös tutkijana.

Uudet kolumnistit kirjoittavat pääkirjoitussivulla tiistaisin elokuun loppuun asti.