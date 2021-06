Huawein kyberturvallisuusjohtaja Mika Laube ehdottaa seitsemänpäiväisiä työviikkoja. Itse hän kertoo tehneensä yli 80-tuntisia työviikkoja ilman kesälomia jo neljän vuoden ajan. Aika merkillinen näkemys tuloksellisesta työnteosta. Olen aina ymmärtänyt, että työtä tehdään tuloksen takia eikä työpaikalla vietettyjen tuntien takia.

Itse olen tehnyt pitkän työuran ja edennyt myyntityöstä toimitusjohtajaksi. Tavoitteena on ollut mahdollisimman hyvä tulos. Jos olisin uhrannut aikani työtuntien laskemiseen, hommasta ei olisi tullut mitään.

Miten työtunnit arvioidaan, jos on työ, joka vaatii runsasta matkustamista koti- ja ulkomailla? Aamutapaamiseen vieraalle paikkakunnalle on matkustettava edellisenä iltana. Jos vuodessa on 60–120 matkapäivää, työviikoille tulee pituutta. Jos työn kunnollinen hoitaminen vie vapaa-ajasta lisäksi yli 20 viikonloppua, työviikkotunteja taitaa tulla runsaasti.

On tyhmyyttä rehvastella, ettei ole ehtinyt pitää lomia. Ihminen ei valitettavasti toimi ilman säännöllistä lepoa. Ilman sitä hän on ilmaa haukkova kone, josta ei ole paljon hyötyä.

Teppo Vapaavalta

toimitusjohtaja, eläkkeellä, Siuntio

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.